Schönbrunn/Stuttgart. (by) "Lokale Online-Marktplätze sichern Zukunft und gewährleisten Erreichbarkeiten im Ländlichen Raum", sagt der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. Das Land hat die Gewinner des Ideenwettbewerbs "Lokaler Online-Marktplatz" ausgezeichnet und Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.227.400 Euro bereitgestellt. Sieben Kommunen wurden nun prämiert. 186.400 Euro davon gehen an das gemeinsame Konzept der beiden Gemeinden Schönbrunn und Spechbach.

"Das ist eine Riesensumme, sie deckt 80 Prozent der Gesamtfinanzierung ab", freut sich Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey, der sich im Vorfeld gar nicht sicher war, dass seine Gemeinde zu den Gewinnern gehören würde. Abzüglich der Förderung durch den Regionalverband Rhein-Neckar in Höhe von 14.000 Euro verbleiben an Kosten für Schönbrunn 16.300 Euro, verteilt auf zwei Jahre.

Mit den 186.000 Euro soll zum einen eine Personalstelle geschaffen werden. Ein "Kümmerer" soll den Prozess in beiden Kommunen begleiten, sagt Frey. Zum anderen fließt das Geld in Marketingmaßnahmen. So sollen ein Imagefilm und ein Erklärvideo gedreht sowie Veranstaltungen und Workshops durchgeführt werden. Zusätzlich soll auf Flyern das Projekt vorgestellt werden. Gemeinsam mit dem "Kümmerer" soll auch noch eine Homepage erstellt werden.

Ziel des Ideenwettbewerbs ist die Belebung des innerörtlichen Handels durch einen lokalen Online-Marktplatz. "Der Grad der Digitalisierung einer Kommune beeinflusst schon heute, wo sich die Menschen ihren Lebensmittelpunkt suchen. Lokale Online-Marktplätze als Handels- und Informationsplattformen sind ein weiterer wichtiger Schritt hin zur digitalen Zukunftskommune", sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Gemeindetages, Roger Kehle.