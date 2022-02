Eberbach. (fhs) "In einem nicht mehr genutzten Abflussbecken ohne Geruchsverschluss in einem Fachraum des ersten Obergeschosses ist Propangas ausgetreten. Es konnte nicht festgestellt werden, woher das Propangas stammt." So fasst das Stadtbauamt auf Nachfrage zusammen, was den Gasalarm vergangenen Freitag am Hohenstaufen-Gymnasium ausgelöst hat. Die Ursache ist lokalisiert, abgestellt, es wurde zwei Tage lang nachgeprüft, und ab Mittwoch, 9. Februar, herrscht wieder normaler Schul(präsenz)betrieb am Gymnasium, soweit es die pandemiebedingten Umstände erlauben.

Dies ergaben Nachfragen bei Schulleitung, Stadtverwaltung sowie den Stadtwerken Eberbach.

Oberstudiendirektorin Anja Katzner: "Bei uns kommt jetzt die Omikron-Welle richtig an. Aber am Montag und Dienstag hatten wir nur ein Kind in der Notbetreuung. Viele Eltern sind darauf eingestellt, dass es durchaus sein kann, dass ihr Kind nach einem Positiv-Test zu Hause bleiben muss. Vielleicht kamen auch deswegen nur vereinzelte Nachfragen nach organisaotirschen Abläufen des Fernunterrichts in diesen zwei Tagen." Nach der Ankündigung vergangenen Samstag, Tablets für den Fernunterricht auszugeben, seien auch nur rund vier Geräte abgeholt worden. Der Online-Unterricht zu Wochenanfang sei problemlos verlaufen. "Wir hoffen jetzt auf Normalität in jeder Beziehung" wünscht sich Scjhulleiterin Katzner und verweist der technischen Aspekte wegen auf den Schulträger, die Stadt Eberbach.

Nach Auskunft des Stadtbauamts sei ein Leck der Gasleitung (Stadtgas) auszuschließen, da im Gymnasium das durch verschiedene Messgeräte festgestellte Propangas nur für den Unterricht aus Gasflaschen und Kartuschen genutzt wird. Die als Austritt ermittelte Abflussleitung eines Ausgussbeckens, das nicht mehr benutzt wird, sei ausgiebig untersucht worden. Eine Quelle zum Eintrag des Propangases in die Abwasserleitung konnte allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Und beim Öffnen der Abwasserleitung konnte kein Gasaustritt mehr festgestellt werden. Die betroffenen Abwasserleitungen wurden geöffnet, gespült und nachkontrolliert. Nach Abschluss der betroffenen Abwasserleitungen wurde kein Gas mehr festgestellt. Es könne daher auch nicht von einem Schaden gesprochen werden.

Die Ursache des ersten Gasalarms am Eberbacher Gymnasium vom März 2021 war eine an sich abgeklemmte Erdgasversorgungsleitung vor der Schule, die undicht wurde, weil Umbaumaßnahmen zur Neueinrichtung eines Fachraumes vorgenommen worden waren.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 16.39 Uhr

Nach dem Gasalarm gibt es Fernunterricht

Eberbach. (RNZ) Nach dem Gasgeruch im Bereich der Biologiefachräume am Freitag ist die Ursache noch nicht ermittelt worden. In Abstimmung zwischen der Stadt Eberbach, der Schulleitung und dem Regierungspräsidium Karlsruhe findet deshalb am Montag und Dienstag, 7. und 8. Februar, für alle Klassenstufen vorsorglich Fernunterricht statt. Das teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Der Fernunterricht wird nach Stundenplan über die Lernplattform Teams durchgeführt. Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird bei Bedarf eine Notbetreuung im Vorbau des Schulgebäudes eingerichtet. Eltern werden gebeten, ihre Kinder per Mail an anne.schmehling@hsg-eberbach.de anzumelden.

Falls Kinder digitale Endgerät benötigen, können sie sich bis Sonntag, 12 Uhr, per Mail an matthias.hauck@hsg-eberbach.de wenden. Die Geräte werden voraussichtlich am Sonntagnachmittag ausgegeben.

Update: Samstag, 5. Februar 2022, 17.07 Uhr

Gasaustritt im Gymnasium - Ursache unklar (Update)

Eberbach. (pol/mün/fhs) Für 660 Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums war der Schultag am heutigen Freitag mit viel Aufregung verbunden - und vorzeitig zu Ende. Denn in der Schule hat es Gaslarm gegeben, das Gebäude wurde evakuiert.

Am Freitagnachmittag suchten noch Feuerwehrleute im vorderen Tafelbereich des Hohenstaufen-Gymnasium-Chemiesaals in Eberbach nach der Ursache des Gasgeruchs. 660 Schüler und Lehrer hatten am Vormittag vorsorglich das Gebäude räumen müssen. "Eine Kollegin hatte im Unterricht Gasgeruch festgestellt. Wir haben die Feuerwehr gerufen und dann vorsorglich das Schulhaus geräumt", erklärt Oberstudiendirektorin Anja Katzner auf Nachfrage.

Die alarmierten Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Eberbach sowie Angestellte der Stadtwerke hatten sofort die Gaszufuhr der Schule abgedreht, das Gebäude und insbesondere den Fachraum gelüftet und sich an die Suche nach der Ursache des Gasgeruchs gemacht.

Weil die Schule voll besetzt war, gingen insgesamt 600 Schüler und 60 Lehrkräfte in den Ausweichraum für derartige Fälle, die Hohenstaufen-Turnhalle, so Schulleiterin Katzner. Nach einer bestimmten Wartezeit wurde entschieden, den Unterricht am Freitag vorzeitig zu beenden; die Schüler konnten nach Klären der Unbedenklichkeit noch ihre Sachen aus der Schule holen und dann nach Hause gehen.

Eine Fachfirma hatte zusammen mit dem Eberbacher Stadtbauamt am Freitagnachmittag damit begonnen, die genaue Ursache des Gasaustritts dort zu suchen und abzustellen.

Eberbachs Feuerwehrkommandant Markus Lenk ist voll des Lobes über das besonnene und professionelle Vorgehen der Schule: "Als wir eintrafen, war schon fast komplett geräumt und die letzten Schüler gingen da gerade zum Sammelpunkt."

Zusammen mit 22 Leuten der Freiwilligen Feuerwehr waren laut Lenk sechs Mitarbeiter der Stadtwerke, eine Polizeistreife, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Rettungsdienst vor Ort. Nach Angaben der Polizei und von Lenk wurde niemand verletzt oder musste vorsorglich des Gases wegen behandelt werden.

Die Ursachenforschung durch die Feuerwehr sowie die Eberbacher Stadtwerke dauert an. Laut Direktorin Katzner war ausgeschlossen worden, dass es an den Kontaktverbindungen oder den Propangasflaschen im Fachraum ein Gasleck gab.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 15.34 Uhr