Eberbach. Am Samstag wird im Museum der Stadt Eberbach um 17 Uhr die neue Sonderausstellung "Odysseus und seine Zeit - Zinnfiguren erzählen Geschichte und Geschichten" mit über 3000 kleinen Figuren aus der Sammlung von Dr. Wolfgang Weiß im alten Ratssaal eröffnet.

In der Ausstellung werden in einer Reihe von kleinen Dioramen spannende Szenen zu sehen sein, die sich während der zehnjährigen Irrfahrt des Odysseus abspielten. Nicht nur diese Abenteuerserie, sondern auch die damals bereits seit einem halben Jahrtausend versunkene mykenische Welt und ihr Kontext, die Großmächte ihres politischen Umfelds, die Reiche der Hethiter und Ägypter, werden in einzelnen Szenen anschaulich dargestellt.

Den Vortrag bei der Eröffnung unter dem Titel "Zwischen Nachahmung und Neuschöpfung - Zinnfigurenserien zu Homers Odyssee" hält Dr. Matthias Weiß. Er ist Dozent für Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. Die Abenteuer des Odysseus spielen teils in märchenhaftem Ambiente.

Deren Erzählung aus Odysseus’ eigenem Munde ist in die Darstellung der dramatischen Ereignisse in der letzten Phase vor seiner Heimkehr auf seine Hedimatinsel Ithaka nach 20-jähriger Abwesenheit eingebaut. Die Zinnfiguren-Ausstellung zeigt diese Episoden in "chronologischer" Folge.

Info: Öffnungszeiten: dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.