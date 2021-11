Eberbach. (fhs) Keinen Erfolg verzeichnete der Vorstand der Eberbacher Werbegemeinschaft bei seiner Bitte, durch eine wenigstens halbseitige Passierbarkeit der Verbindung Friedrichsdorf-Gaimühle während der Holzfällerarbeiten zwischen 22. November und 12. Dezember, Beschäftigten in der Stadt Eberbach weite Umleitungsstrecken zu ersparen. Die Gegebenheiten ließen dies einfach nicht zu, antwortete Bürgermeister Peter Reichert dem zweiten Vorsitzenden der EWG, Sven Bauer.

Die EWG hatte beklagt, die Vollsperrung der Landstraße L2311 von und nach Friedrichsdorf ab kommenden Montag stelle für Mitarbeitende im Eberbacher Einzelhandel und Gewerbe wie für deren Kunden eine zusätzliche finanzielle und zeitliche Belastung dar. Dies gelte aber auch für die Beschäftigten der örtlichen Industriebetriebe, der Dienstleister, des Krankenhauses und anderer Sozialeinrichtungen. Zudem sei dies nicht die einzige Baustelle mit Umleitung in der Region, und die zeitliche Mehraufwand wirke sich auch schmälernd auf die Attraktivität Eberbachs als Einkaufsstandort aus.

Sven Bauer an Bürgermeister Reichert: "Wir bitten Sie daher, Gespräche aufzunehmen und für diese Zeit eine adäquate Lösung in Form einer Einspur- oder Ampelregelung zu finden. Die sollte man aus unserer Sicht den ausführenden Firmen zur Auflage machen." Viele Mitarbeiter müssen laut Bauer während der Sperrzeit Umwege von bis zu zehn oder 15 Kilometern fahren, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Es arbeiteten auch nicht alle von morgens bis abends. Für Eltern, die ihre Kinder zur Schule und zum Sport bringen und diese wieder abholen, ergebe sich daraus ein großer Umstand.

Im Zeitalter der "CO2 Emissionsverhinderung", Klimaneutralität und der steigenden Benzinpreise hält der EWG-Vorstand dies weder für sinnvoll noch für gut.

"Wir haben in vielen Mails und Gesprächen versucht, den ’Kelch der Vollsperrung’ an uns vorübergehen zu lassen, leider ohne Erfolg", antwortete Reichert der EWG. Forst BW sei es einfach nicht möglich, in diesem Fall mit einer Ampellösung zu arbeiten. Die Gefahr des Steinschlags und abgehender Bäume auf die Landstraße sei zu groß. Leider komme es in und um Eberbach immer wieder zu solchen Situationen, da die Topografie Sperrungen erforderlich mache und dann zu weiten Umwegen führe.

Reichert: "Es ist immer in unserem Interesse, die Einschränkungen auf einem möglichst für alle erträglichen Niveau zu halten. Leider ist das nicht in allen Fällen möglich. Wir bitten trotzdem um Verständnis. Manches muss einfach sein."