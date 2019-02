Ein schmuckes Gebäude: Die Hohenstaufen-Sporthalle in Eberbach. Allerdings streitet sich die Stadt noch immer mit einer Holzbaufirma. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Noch immer nicht abgeschlossen ist der Neubau der Hohenstaufen-Sporthalle am Karlstalweg - zumindest, was die finanzielle Seite anbelangt. Denn das bereits Mitte des letzten Jahrzehnts errichtete Bauwerk beschäftigt immer noch die Juristen. Anlass dafür ist ein Streit zwischen der Stadt Eberbach und einer Holzbaufirma aus dem Hunsrück. Diese zog mit der Kommune vor den Kadi. Am Freitag sollte eigentlich vor dem Heidelberger Landgericht der endgültige Schlussstrich unter die Rechtssache gezogen werden.

Doch soweit kam es nicht. Der für den Vormittag angesetzte Verkündungstermin wurde kurzfristig abgeblasen. Weiter geht's vor dem Landgericht am 27. Februar 2018, um 14 Uhr mit der Vernehmung von vier Zeugen, erklärte Vorsitzender Richter Dold auf Nachfrage.

Doch der Reihe nach. Die Halle wurde als Ersatzneubau für eine an gleicher Stelle befindliche ältere Sporteinrichtung geplant - in wesentlich größeren Dimensionen und mit zeitgemäßer Ausstattung. Die Stadt Eberbach trat als Bauherr des Sieben-Millionen-Euro-Projekts auf. Der Rhein-Neckar-Kreis beteiligte sich finanziell, da auch das nahe gelegene kreiseigene Berufsschulzentrum von den Möglichkeiten des Gebäudes profitieren soll. Nachdem das alte Gebäude abgerissen worden war, starteten die Arbeiten für den Neubau im Juni 2001.

Die Insolvenz einer Eberbacher Baufirma brachte den Zeitplan für die Umsetzung durcheinander. Dann gab es Probleme mit der Statik des Hallendachs. Dieses wird von großen Fachwerkbindern, kombiniert aus Holz und Stahl, über eine Länge von 28 Metern freitragend auf die seitlichen Stützen abgefangen. Um die Dachlast zu verteilen, wurden diagonal verlaufende runde Stahlstäbe paarweise seitlich an den Bindern angebracht. Damals wurde im Gemeinderat erklärt, nach deren Einbau habe sich herausgestellt, sie seien nicht immer gleichmäßig belastet und manche Stäbe "hingen" deshalb "durch". Man fürchtete um die Sicherheit der Hallennutzer und forderte, dies unter hohen Kosten nachzubessern. Es kam zum Streit zwischen Stadt und Zimmergeschäft, wer die Kosten übernehmen müsse. Es folgte ein Beweissicherungsverfahren.

Aber nicht nur beim Dach herrschte zwischen den beiden "Parteien" Uneinigkeit. "Über insgesamt 24 Positionen wurde gestritten", sagte Richter Dold. Dabei seien auch kleinere Posten wie das bemängelte Fehlen eines Fugendichtungsbands für 2200 Euro, ein angeblich nicht eingebauter 2000 Euro teurer PU-Schaum oder mit 600 Euro zu Buche schlagende Mehrstunden. In den zurückliegenden über zehn Jahren wurden etliche Gutachten erstellt.

Stadt und Holzbauer stritten weiter. Wobei sich Dold zufolge herausstellte, dass die Statik des Daches stimmte. Die ursprüngliche Klageforderung des Unternehmens lag laut Gericht bei gut 200.000 Euro, die man noch von der Kommune haben wollte. Im Sommer sei es zu einer Einigung gekommen, und man habe einen Vergleich protokolliert. Danach muss die Stadt 165.000 Euro an die klagende Firma zahlen. Zwischenzeitlich hatten sich die städtischen Gremien nicht öffentlich mit der Angelegenheit zu befassen. Nun sollte der "gordische Knoten" durchschlagen werden. Doch es kam anders.

Da der Holzbauer behauptet, dass sein Gewerk bereits im Jahr 2004 vollständig abgenommen wurde, verlangt er nun auch noch Verzugszinsen. Und zwar seit dem Jahr und der Höhe nach fünf Prozent über dem Basiszinssatz. Hochgerechnet kann dies nochmals einen Betrag von nahezu der Summe des Vergleichs sein. Die Stadt wiederum bestreitet die Abnahme und will die Zinsen nicht zahlen. Deshalb setzt sich die schier unendliche Geschichte nun weiter fort.