Hirschhorn. (MD) Bei der Erhöhung der Kindergartengebühren zeichnet sich ein Kompromiss ab. Die bisherigen Pläne sahen einen teils kräftigen Anstieg der Sätze vor. Damit waren Elternbeiräte und Eltern nicht einverstanden und protestierten massiv im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss.

Hintergrund der Überlegungen, die Gebühren anzuheben, war neben jährlich wiederkehrenden hohen Defiziten im Kindergarten und einem Investitionsstau in der Hirschhorner Kindertagesstätte ein Beschluss der hessischen Landesregierung. Danach soll ab 1. August der Elternanteil eines Kindes im Alter von drei bis sechs Jahren für eine tägliche Betreuung von sechs Stunden vom Land Hessen übernommen werden. Dafür rechnet das Land mit monatlichen Kosten von durchschnittlich 136 Euro, was in Hirschhorn ungefähr auch der Fall ist.

Allerdings geht man in der Verwaltung davon aus, dass viele Eltern nach einer Freistellung der ersten sechs Stunden ihr Kind auch ganztags in die Betreuung geben wollen. Denn die Erhöhung der Betreuungszeiten würde die Eltern derzeit monatlich nur etwa 60 Euro kosten. Da zudem die Kinderzahlen steigen, müsste zusätzliches Personal eingestellt werden. Das würde die Finanzlücke noch vergrößern. Gleichzeitig setzt das Land die Stadt durch die in der Schutzschirmvereinbarung getroffenen Abmachungen unter Druck.

Nach Gesprächen mit den Eltern kamen nun im erneut tagenden Ausschuss konkrete Zahlen auf den Tisch. CDU und Profil Hirschhorn legten ihre Vorstellungen vor, die teilweise nicht allzu weit voneinander entfernt lagen. So wollte die CDU die derzeitigen Gebühren von 269,20 Euro für die täglich sechsstündige Betreuung der U 2-Kinder zum 1. August auf 296,12 Euro und ein Jahr später auf 325,73 Euro anheben. Profil wollte hingegen zu ersterem Datum "wegen des hohen administrativen Aufwands bei geringem Ertrag" aufs Erhöhen verzichten und erst zum 1. Januar 2019 auf 285 Euro, ein Jahr später auf 300 Euro gehen. Und für die täglich neunstündige Betreuung der U 3-Kinder, die zur Zeit 246,70 Euro kostet, sollte zum 1. August eine Anpassung auf 300 Euro, zum 1. Januar 2019 auf 375 Euro und 2020 auf 450 Euro erfolgen.

Die CDU hingegen wollte für den gleichen Personenkreis zum 1. August auf 351,23 Euro und ein Jahr später auf 474,20 Euro gehen. Nach einiger Diskussion und einer gut zehnminütigen Sitzungsunterbrechung unterbreiteten die beiden Fraktionen einen Kompromissvorschlag. Demnach sollen die Gebühren wie folgt steigen: Für die sechsstündige Betreuung der U 2-Kinder zum 1. Januar 2019 auf 290 Euro, ein Jahr danach auf 310 Euro, für U 2-Kinder mit neunstündiger Betreuung zum 1. Januar 2019 auf 435 Euro (1. Januar 2019: 465 Euro), für U 3-Kinder mit sechsstündiger Betreuung zum 1. Januar 2019 auf 230 Euro (310 Euro), mit neunstündiger Betreuung auf 350 Euro ( 465 Euro). Für Ü 3-Kinder beträgt nach dem Modell der Beitrag bei sechsstündiger Betreuung 135,60 Euro, bei neun Stunden 203,40 Euro. Dank des Landeszuschusses gehen dabei die Eltern jedoch weitestgehend kostenfrei aus.

Bei zwei Enthaltungen billigte der Ausschuss das Modell. Nun beschäftigt sich die heute Abend tagende Stadtverordnetenversammlung damit, ebenso mit der im Raum stehenden umfassenden Modernisierung der Kindertagesstätte Klingenstraße.