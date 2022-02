Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Dieser Tag war magisch, denn der 22.02.2022 ergibt rückwärts gelesen das gleiche Datum, ein Palindrom. Aller guten Dinge sind 2, mehr Zweien gibt es erst wieder in 200 Jahren. Ein perfekter Tag also, vor allem zum Heiraten.

Das haben sich auch Denise und Henning Ader (beide 42 Jahre alt) aus Schönbrunn/ Schwanheim gedacht. Die beiden haben sich gestern im Schönbrunner Rathaus um "2.22 p.m." (14.22 Uhr) das "Ja-Wort" gegeben. 2021 war die Verlobung, dass die Hochzeit in diesem Jahr sein sollte, stand da bereits fest. "Da mein Mann sich Daten nicht so merken kann, sind wir gleich auf das Datum gestoßen", sagt die frisch gebackene Braut lachend. "So werde ich auch nie den Hochzeitstag vergessen", freut sich der Bräutigam. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis statt. Bis zum Schluss sei wegen Corona spannend gewesen, wieviele Personen überhaupt dabei sein durften. Aber alles hat super geklappt. Keiner der Gäste war krank oder in Quarantäne. Nun hoffen die beiden Frischvermählten auf eine große Feier im Sommer mit allen Freunden und Bekannten. Wir wünschen alles Gute!