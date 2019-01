Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. In Eberbach steht der Neckarlauer am Montag komplett unter Wasser. Das Hochwasser des Neckars ist am Mittag vom Niveau der Bundesstraße noch einen knappen Meter entfernt.

In Eberbacher Stadtteil musste die Feuerwehr einen BMW absichern, dass er vom Neckar nicht mitgeschwemmt wird. Offenbar war das Auto auf dem Weg "Neckarrain" abgestellt. Die Feuerwehr sicherte den BMW, da eine Bergung nicht möglich war.

In Hirschhorn steht die Uferstraße vollständig unter Wasser, ab Sportplatz/Abzweigung Alter Weg ist sie gesperrt. Auch der Parkplatz an der Slipanlage ist überspült, zum Sportplatz hin gibt es augenblicklich noch einen Trockenpuffer. Unterhalb der evangelischen Kirche branden die Neckarwellen auch ein Stück weit in die Kreuzung Grabengasse. Dem Geschwemmsel in beiden Orten nach zu urteilen, zieht sich das Wasser im Moment aber wieder zurück.