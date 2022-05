Ein Jahr später hielt der Künstler das Innere der Karmeliterklosterkirche so fest. Die eineinhalb Jahrhunderte alten Bilder gehören zur Sammlung des Langbein-Museums Hirschhorn. Repro: Stadtarchiv Eberbach

So sah der Maler Philibert de Graimberg Hirschhorns Karmeliterklosterkirche im Jahre 1864. Repro: Stadtarchiv Eberbach

Von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath

Hirschhorn. Die katholische Kirchengemeinde in Hirschhorn hat eine Fundraising-Spendensammelaktion laufen, um die Orgel in der Klosterkirche zu renovieren. Nach dem Kostenvoranschlag kommt die Sanierung auf 26 000 Euro. Sie ist nicht zuletzt deswegen von Bedeutung, weil in der historischen Kirche weithin beachtete Konzerte stattfinden, die auch künftig ein tadelloses Instrument erfordern. Aber auch das Gotteshaus an sich ist ein historisches Kleinod der Stadt. Es blickt auf eine über 600 Jahre währende bewegte Geschichte zurück:

Die Reichsritter von Hirschhorn hatten um 1400 mit dem Bau einer Klosterkirche unterhalb ihrer Burg begonnen und diese mit Erlaubnis von Papst Innozenz VII. dem Karmeliterorden übertragen. Die Weihe fand 1406 statt. Ab diesem Zeitpunkt lebten etwa zwölf Mönche in dem dazugehörigen Konventsgebäude. Der Orden war während der Kreuzzüge um 1150 im Heiligen Land am Karmelgebirge entstanden, wovon sich der Name ableitet.

Hintergrund > Die heutige Barockorgel der Karmeliterklosterkirche Hirschhorn wurde um 1780 wohl für die Sankt-Aegidius-Kirche in Mannheim-Seckenheim gefertigt. Um 1910/1911 wurde das Musikinstrument an die Herz-Jesu-Kirche in Weinheim verkauft und erst 1955/1956 von der katholischen Kirchengemeinde [+] Lesen Sie mehr > Die heutige Barockorgel der Karmeliterklosterkirche Hirschhorn wurde um 1780 wohl für die Sankt-Aegidius-Kirche in Mannheim-Seckenheim gefertigt. Um 1910/1911 wurde das Musikinstrument an die Herz-Jesu-Kirche in Weinheim verkauft und erst 1955/1956 von der katholischen Kirchengemeinde Hirschhorn erworben. Die Orgel hat 547 Metall- und 128 Holzpfeifen. Nach den Recherchen des früheren katholischen Pfarrers Bernhard Schüpke (Hirschhorn) und von Dr. Ulrich Spiegelberg wurde die Orgel vermutlich von dem kurpfälzischen Hoforgelbauer Andreas Krämer (1730-1799) hergestellt und 1884 von der Durlacher Orgelbaufirma Voit umgebaut. Zuvor ging man davon aus, dass sie von der Orgelbauerfamilie Stumm aus dem Hunsrück stammt. Laut eines Gutachtens aus dem Jahre 1995 liegt die Besonderheit der Orgel in ihren gemischten und erhaltenen Bestandteilen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Diese weisen sie als erhaltenswertes Denkmalinstrument aus. (MGo)

[-] Weniger anzeigen

Die Mönche übernahmen die Versehung der Burgkapelle, während die damalige Hirschhorner Pfarrkirche in Ersheim von eigenen Geistlichen betreut wurde. Das Kloster diente den Herren von Hirschhorn als neue Grablege und sollte in der mittelalterlichen Vorstellung das Seelenheil sichern.

Aus dem 15. und 16. Jahrhundert sind Grabinschriften erhalten, darunter das Epitaph des 1426 verstorbenen Ritters Hans V. von Hirschhorn. Er hatte das Kloster mit seiner Frau und drei weiteren Familienangehörigen gegründet.

Die Bevölkerung besuchte den Gottesdienst in der Karmeliterklosterkirche, wenn bei Hochwasser die Überfahrt nach Ersheim nicht möglich war. Es erfolgten verschiedene Stiftungen, wie zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Anbau der Annakapelle.

Die Reformation beendete das einvernehmliche Verhältnis zwischen den Herren von Hirschhorn und den Karmelitern. Philipp II. von Hirschhorn starb 1522 als Katholik. Seine Brüder Georg und Engelhard II. nahmen bald darauf den lutherischen Glauben an und beriefen zwei protestantische Prediger, die vom Kloster bezahlt werden mussten.

In der Folge verboten die Ritter den Mönchen ihre Ordenstracht zu tragen, an Klostervisitationen teilzunehmen und neue Mitglieder aufzunehmen, wodurch die Gemeinschaft der Karmeliter immer kleiner wurde.

Hans IX. von Hirschhorn beschlagnahmte um 1546 das bewegliche Kirchengut mit den Monstranzen und Kelchen.

Mit diesen Maßnahmen verstießen die Herren von Hirschhorn gegen den Schutzeid, den sie gegenüber dem Kloster geleistet hatten. Der Höhepunkt war erreicht, als Anna von Hirschhorn, nach dem Tode ihres 1569 verstorbenen Mannes Hans IX., ihren Witwensitz im Klosterkonvent nahm und den letzten verbliebenen Mönch auswies. Danach wurde nur noch der lutherische Gottesdienst abgehalten. Die Grabepitaphe dieser beiden glühenden Lutheraner sind heute noch in der Kirche zu sehen.

Generalleutnant Tilly (1559-1632) holte Hirschhorn wieder zurück für die katholischen Herrscher. Repro: Stadtarchiv Eberbach

Die Wegnahme des Klosters führte zu einem Prozess am Reichskammergericht, den die Hirschhorner Adeligen durch Revisionen verzögerten. Der jahrzehntelange Rechtsstreit wurde aus den Einkünften des aufgelösten Klosters bezahlt.

Unter Annas Enkelsohn Frie­drich von Hirschhorn wen­dete sich 1621/1622 das Blatt zugunsten der Karmeliter. In Folge des 30-Jährigen Krieges besetzten katholische Truppen des Generalleutnants Tilly und des spanischen Heerführers Gonzalo Fernández de Córdoba nicht nur kurpfälzische Städte, sondern auch Besitzungen der Reichsritterschaft.

In der Grafiksammlung des Stadt- und Verbundarchivs Eberbach wird die Reproduktion einer "Flugschrift" verwahrt, auf der Hirschhorn mit anderen von der katholischen Liga eingenommenen Städten bildlich dargestellt ist. Sie trägt den Titel: "Verzeichnis und Abbildung der vornehmsten Orte, Städte, Schlösser und Marktflecken / Don Gonzalo Fernández de Córdoba / Bayrischer General Tilly / Im Namen des römisch-deutschen Kaisers der katholischen Liga in der unteren Pfalz sich bemächtigt hat im Jahr 1621/22".

Die "Flugschriften" sollten die "Erfolge" der kaiserlichen Seite hervorheben. Tilly wendete sich nach der Eroberung im November 1621 an Friedrich von Hirschhorn, da er die Aufnahme und Verpflegung von 200 Männern verlangte.

Diese Abbildung Hirschhorns ist noch älter und stammt von einer „Flugschrift“ des 30-Jährigen Krieges 1621/1622; damit wurden diese historischen „Flyer“ vor genau 400 Jahren gedruckt und verbreitet. Repro: Stadtarchiv Eberbach

Für die Karmelitermönche bedeutete die Einnahme von Hirschhorn die Möglichkeit zur Rückkehr, die sie 1622/1623 nutzten.

Pater Wilhelm Schulting, der Prior des Karmeliterklosters Speyer, war 1623 zum Prior von Hirschhorn ernannt worden. Unter dem Schutz des kaiserlichen Stadthalters der Pfalz, Heinrich von Metternich, bezog er trotz des Protestes der Herren von Hirschhorn das Kloster. Friedrich von Hirschhorn stimmte erst nach zähen Verhandlungen der Rückgabe zu. 1629 räumten die Lutheraner die Karmeliterklosterkirche.

Friedrich starb 1632 als letztes männliches Mitglied seiner Familie in Heilbronn. Dies bedeutete für die Karmeliter einen Wendepunkt. Nach Abzug der protestantischen Schweden, die kurzzeitig die Oberhand gewannen, konnten die Karmeliter 1635/1636 endgültig nach Hirschhorn zurückkehren. Das Bistum Mainz forcierte als Inhaber des Lehens die Rekatholisierung. Unter dem neuen Lehnsherrn Rudolf Raitz von Frentz übernahmen die Karmeliter die Versehung der Pfarrei Ersheim. Sie spielten eine Rolle bei Ausbreiten des Katholizismus im Neckartal und halfen ihren Glaubensgenossen.

Ihr Verbleib war durch die Unterstützung des Mainzer Bischofs und des katholischen Lehnsherrn gesichert.

Im Jahre 1731 meldeten die Karmeliter dem Bistum Mainz, dass sie Hirschhorn vollständig zum katholischen Glauben zurückgeführt hätten. Das Ende des Karmeliterklosters leitete 1803 die durch Napoleon erzwungene Neuordnung der deutschen Landkarte ein. Hirschhorn kam dadurch zu Hessen. Der hessische Staat löste das Kloster auf, versteigerte das Inventar und gab den Karmelitern eine bescheidene Pension. Der letzte in Hirschhorn verbliebene Mönch starb 1823.

Im Jahre 1812 schenkte der hessische Großherzog das Kloster und die Kirche der Stadt Hirschhorn, die das Gotteshaus Ende des 19. Jahrhunderts der katholischen Gemeinde überschrieb.

Zuvor war die Kirche zweimal vom Abbruch bedroht und hatte ein Notdach. Von der Kirchengemeinde wurde sie ab den 1890er-Jahren in Etappen instandgesetzt und 1910 durch den Mainzer Bischof Georg Heinrich Kirstein neu geweiht.

Später erfolgten weitere Restaurierungen. Seit 2009 wird das Gotteshaus durch drei Karmelitermönche aus Indien versehen. Die Karmeliter können deshalb, trotz der historisch bedingten Unterbrechungen, heute auf eine über 600-jährige Tradition zurückblicken. Sie bewahren zusammen mit dem Bistum Mainz und dem Förderverein der Klosterkirche ein Kleinod, das für zukünftige Generationen erhalten werden sollte.

Info: Der vorliegende Beitrag beruht auf Informationen aus dem im Stadt- und Verbundarchiv Eberbach verwahrten Nachlass von Dr. Ulrich Spiegelberg und Angaben von Aloisia Sauer, der Vorsitzenden des Freundeskreises Langbein’sche Sammlung und Heimatmuseum.