Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Mit Schwung sind auch die Hirschhorner Ritter in die Fastnachtskampagne 2021/2022 gestartet. Doch die Kampagneeröffnung lief diesmal anders als bislang gewohnt: statt im Vereinsheim drinnen saß man am Freitagabend in Zelten daneben beieinander.

Die wurden bei kalten zwei Grad Celsius mit mehreren Lüftern beheizt. Etliche der Gäste waren kostümiert.

Schon am Einlass, wo ein gemütliches Lagerfeuer auch optisch zum Mitfeiern einlud, wurden die (hessischen) Corona-Regeln überprüft.

Wer sich nach der Begrüßung durch Ritter-Präsident Klaus-Jürgen Ehret am im Heim aufgebauten Buffet bedienen wollte, durfte dies mit Abstand, Mundschutz und Gummihandschuhen sowie unter Einhalten der Einbahnstraßen-Regelung tun.

Man habe das Schutzkonzept mit dem Ordnungsamt abgesprochen, so Ehret. Er freute sich, "dass wir endlich mal wieder beisammen sein dürfen". Und für die Freunde der Saalfastnacht hatte er auch gleich eine freudige Nachricht parat. Die findet bei der Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter 2022 nämlich statt.

Die drei Prunksitzungen sind auf den 8., den 14. und den 15. Januar 2022 im Bürgersaal terminiert. Mit 2-G-Konzept. Zusätzlich werden alle Aktiven vor den Sitzungen nochmals getestet.

Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen startet am Samstag, 27. November, um 8 Uhr im Vereinsheim. "Wir haben immerhin fünf mal elf Jahre zu feiern", sagte der oberste Ritter am Freitagabend: "Das lassen wir uns nicht nehmen".

Maike Layer (r.) übergab zum Ritter-Kampagnenstart ihre Rolle als Funkenmariechen an Samira Laick. Foto: Marcus Deschner

So habe man auch zum Auftakt dieser Kampagne keine Kosten und Mühen gescheut, um einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Funkenmariechen Maike Layer, die aus bekannten Gründen zwei Saisons lang amtierte, übergab ihre Rolle mit einigen Tipps an Samira Laick. Das ebenfalls noch amtierende Prinzenpaar Christian I. und Meike II. (Alles) war ebenfalls zugegen.

Wer die Nachfolger bei dem etwa 400 Mitglieder zählenden Fastnachtsverein werden, bleibt wie gehabt bis zum Ende der ersten Prunksitzung streng geheim.

Eine ganze Reihe von Mitgliedern ehrte Klaus Jürgen Ehret für aktive Tätigkeit. Seit elf Jahren machen Luca Ferenczi, Julia Georg, Samira Laick, Louisa Neuer, Dirk Redlich sowie Martin und Anja Dudium mit. Seit 22 Jahren aktiv sind Stefanie Koch, Sophie König, Sabrina Avitable, Ulrike Schnetz und Peter Layer. 33 Jahre sind Willi und Edith Bock dabei, auf gar 44 Jahre bringt es Matthias Denner. Sie alle erhielten Urkunden. Vorschläge fürs Kampagnenmotto durften die Gäste an diesem Abend abgeben, sie können aber auch über Instagramm gepostet werden.

In einer Aktivensitzung wollen die Ritter noch diesen Monat ihr Motto festlegen. Wie Klaus-Jürgen Ehret am Rande erläuterte, hätte man von Gesetzes wegen auch einen Umzug abhalten können. Doch die Einhaltung der Corona-Regeln bei normalerweise Tausenden Zuschauern wäre dem Verein nicht möglich gewesen. "Das könnten wir nicht stemmen", so Ehret.

Daher verzichten die Ritter auch 2022 auf den Gaudiwurm.