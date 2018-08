Hirschhorn. (bnc) Nach kurzer schwerer Krankheit ist am Mittwoch, 8. August, Dr. Ulrich Spiegelberg verstorben. Seit den 1980er Jahren arbeitete er als Kinderarzt in Eberbach. Privat widmete er sich mit großer Leidenschaft der Heimatforschung. Er galt als Autorität in historischen Fragen, verfasste zahlreiche Schriften etwa über "Hirschhorn und seine Kirchen" und Beiträge für das "Eberbacher Geschichtsblatt".

Als Vorsitzender des "Freundeskreises Langbein’sche Sammlung und Heimatmuseum Hirschhorn" war der 62-Jährige maßgeblich an den zahlreichen Aktivitäten des weit über Hirschhorn hinaus bekannten Museums beteiligt.

Außerdem engagierte sich Spiegelberg auch im Vorstand des "Fördervereins Klosterkirche Hirschhorn", wo er unter anderem die musikalischen Reihen "Ausklang" und "Karmelabende" mit initiierte und dabei auch immer wieder als Pianist in Erscheinung trat. Ulrich Spiegelberg hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.