Von Felix Hüll

Hirschhorn/Eberbach/Mainz/Wiesbaden. Die vier Ortsmarken allein machen deutlich, dass es sich beim Vorhaben "Crowdfunding für die Orgelrenovierung in der Klosterkirche Hirschhorn" um ein etwas aufwendigeres Vorhaben handelt. Ilona Dörr ist Obfrau für dieses Projekt und erläutert, wieso Geld für die Sanierung dieses besonderen Instrumentes benötigt wird.

Die etwas über tausend Hirschhorner Katholiken innerhalb der Katholischen Kirchengemeinde "Neckartal" wollen ihr Juwel ertüchtigen, damit es weiter nicht nur der Musica Sacra zur Liturgie dienen kann, sondern weiter für die Klosterkonzerte eingesetzt werden kann. Sie ziehen weit über die Stadtgrenzen hinaus Leute in die "Perle des Neckartals".

Ilona Dörr. Foto: privat

"Es ist für uns Hirschhorner", erklärt die frühere Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Dörr. "Es ist einfach etwas anderes, wenn man ein Orgelspiel hört, als wenn man da nur ein Klavier stehen hat", berichtet die Obfrau der angelaufenen Spendensammelaktion.

Mithilfe der Volksbank Neckartal soll im Rahmen eines der Crowdfunding-Projekte des Geldinstituts Mittel eingeworben werden. Sind 10.000 Euro Spendensumme erreicht, gibt das Geldinstitut den gleichen Betrag dazu. Um auf die auf insgesamt 30.000 Euro kalkulierten Renovierungskosten zu kommen, werde der Förderverein Klosterkirche aus seinen mithilfe der Konzerte gewonnen Mitteln Gelder hinzugeben, ein wenig wohl auch die Diözese Mainz sowie die Landesdenkmalpflege Hessen in Wiesbaden-Biebrich. Ein Beginn der Renovierungsarbeiten soll dann nach Abschluss der "AusKlang"-Konzertsaison zwischen Juni und September 2022 ab Oktober möglich werden.

Ilona Dörr: "Für das Crowdfunding haben wir die erforderlichen hundert Unterstützerunterschriften fast schon alle beisammen – uns fehlt gerade noch eine Handvoll." Bis 18. März läuft die Frist dafür, dann startet am 31. März die Projektmittel-Sammlung mithilfe des entsprechenden Geldinstitut-Internetportals.. Dort wird das Vorhaben kurz erläutert, aber Ilona Dörr kann auch auf die Webseite des Klosterkirchen-Fördervereins verweisen, auf dem es vertiefende Details zur Orgelsanierung gibt.

Die letzte große Renovierung der Orgel liegt mit 2002 nun schon zwei Jahrzehnte zurück. Alle drei, vier Jahre wird das historische Pfeifeninstrument unter Aufsicht des Bezirkskantors Gregor Knop vom Dekanat Bergstraße-Ost im Bistum Mainz gewartet. Das jüngste Gutachten ergab folgende erforderliche Maßnahmen: Die meist aus Holz gefertigte Unterbass-Pfeifen sind grundlegend zu überarbeiten. Die Trakturwege sind zu überprüfen. Bei diesem Übertragungssystem vom Orgelspieltisch bewegen die Tasten Ventile, die Luftströme in die Pfeifen lenken. Bei der Technik muss nachgespannt werden oder sind eventuell verrostete Ventilfedern auszutauschen. Da bei der Orgel viele der Pfeifen beschädigt sind, müssen sie alle ausgebaut, begutachtet und gegebenenfalls bearbeitet werden.

Spunddeckeldichtungen sind zu erneuern. Alle Dichtungen am Balg und an den Windkastenspunden gehören repariert. Pedalpfeifen sind zu reinigen und mit Tuch oder Holz abzudecken. Sich teils nach vorn neigende Metallpfeifen sind mittels Halterung sich sichern.

In der Klosterkirche wurde insgesamt eine hohe Luftfeuchtigkeit festgestellt. Um sowohl an der Orgel wie auch an anderen hölzernen Ausstattungsgegenständen im Kircheninneren Schäden zu vermeiden und um sie zu schützen, soll ein Lüftungssystem an den Fenstern angebracht werden. Auf die bereits erfolgte Ausschreibung der Arbeiten hatten sich von den ohnehin nur noch wenigen vorhandenen Orgelbauern in Deutschland gerade mal drei Firmen gemeldet. Nachdem Bezirkskantor Knop die Angebote geprüft hatte, beschloss der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Neckartal, die Sanierungsarbeiten an die Hardheimer Firma Orgelbau Vleugels GmbH zu vergeben.

Auch das Dezernat Bau- und Kunstwesen, Abteilung Orgeln und Glocken, im bischöflichen Ordinariat in Mainz erteilte genehmigend seinen Segen.

Nach dem Kostenvoranschlag kommt die reine Orgelsanierung auf 26 000 Euro. Für das Lüftungssystem, den Schutz im Eingangsbereich der Klosterkirche und für Sicherungsmaßnahmen an den Fenstern, um Einflug von Vögeln zu verhindern, fallen die übrigen 4000 Euro an. Ilona Dörr ist zuversichtlich, dass auch diesmal wieder wohlwollende Geldgeber den Aufwand für dieses Kulturgut finanzieren werden: "Schauen Sie, für die Restaurierung der Ölberggruppe an der Ersheimer Kapelle sind vom Förderverein auch 10.000 Euro dazu gekommen. Die Totenleuchte muss versetzt werden, und um die Weihnachtszeit sind da in kurzer Zeit schon 5000 Euro eingegangen."

Ob man in Zeiten wie diesen das Augenmerk nicht eher auf Soziales richten sollte? Das eine tun und das andere nicht lassen, stimmt Ilona Dörr zu.

Während die Orgel-Crowdfunding-Aktion eine der Stärken Hirschhorns wieder kräftigen solle, gebe es etwa auch die Gruppen, die sich für zwei soziale Hilfsprojekte in Kenia oder für ein Berufsschulprojekt in Uganda einsetzen.