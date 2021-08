Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn/Ahrweiler. "Die Menschen können einem sehr leidtun, sie haben alles verloren", sagt Daniel Pfisterer. Drei Tage lang war der 28-jährige Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn-Mitte als Mitglied der Hilfsorganisation "@fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V." im vom Hochwasser der letzten Wochen besonders schwer heimgesuchten Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Rund 300 Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich in der durch Spenden finanzierten gemeinnützigen Hilfsorganisation – überwiegend Mitglieder von Berufsfeuerwehren, Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdiensten. In länderübergreifenden Schulungen wurden sie speziell ausgebildet für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien, wie etwa die Suche und Rettung von Verschütteten. Sie engagieren sich in derinternationalen Nothilfe bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben. Oder bei der Flutkatastrophe in verschiedenen Teilen Deutschlands, wo insgesamt 85 von ihnen zehn Tage lang Hilfe leisteten. Einsatzschwerpunkt war dabei die Region um die 1000-EinwohnerGemeinde Mayschoß im Ahrtal.

Daniel Pfisterer ist Mitglied der Einsatzleitung von @fire. "Als wir die Sache mit dem Hochwasser über die Medien mitbekamen, sind wir zu einer Online-Konferenz zusammengekommen, um die Lage mithilfe von Vor-Ort-Berichten aus den sozialen Medien zu sondieren", berichtet er.

Die Einsatzleitung beschloss, den Rettungskräften vor Ort die Hilfe der Organisation anzubieten. "Zusammen mit unserer Partnerorganisation, dem Hubschrauberunternehmen "HeliSeven" mit seinem Standort am Flughafen Mannheim, könnten wir schnell Helfer ins Krisengebiet einfliegen", lautete das Angebot von @fire. Am Samstagmorgen, 17. Juli, wurde die Hilfe schließlich angefragt. Man entsandte zunächst ein dreiköpfiges Erkundungsteam mit dem Hubschrauber ins Katastrophengebiet. Nachmittags wurde dann um die Entsendung weiterer Einsatzkräfte und Spezialausrüstung gebeten.

"Bei uns im Verein wurde daraufhin abgefragt, wer Zeit hätte und für wie lange", berichtet Pfisterer. "Wir sind zwar eine Art NGO, sind aber nicht als solche offiziell anerkannt. Deshalb werden wir für unsere Einsätze nicht von der Arbeit freigestellt, sondern müssen dafür Urlaub nehmen." Ein Team Freiwilliger wurde zusammengestellt, das sich am Sonntagmorgen, 18. Juli, im Einsatzlager in Rösrath bei Köln traf. Von dort aus ging die Fahrt, ausgestattet mit dem nötigen Gerät, Richtung Ahrweiler. "Dort bestand unsere Hauptaufgabe darin, Ortschaften, die nur über Waldwege oder Weinberge zu erreichen waren, mit Nahrungsmitteln, Getränken und Treibstoff zu versorgen", so Pfisterer. "Zu Anfang waren wir die einzigen, die kleine geländefähige Fahrzeuge hatten, um diese Orte zu erreichen."

Daniel Pfisterer machte sich am Mittwochfrüh, 21. Juli, auf den Weg ins Katastrophengebiet. Neben Fahrten durchs betroffene Gebiet zwecks Sondierung der Lage bestand seine Hauptaufgabe darin, die Einsatzleitung der Rettungskräfte vor Ort zu beraten und zu unterstützen. "Dabei waren die persönlichen Begegnungen zum Teil sehr emotional", schildert der Hirschhorner Feuerwehrmann seine Eindrücke. "Mittwochs sollten wir zum Beispiel ein Hotel auf einem Einsiedlerhof erkunden. Unterwegs trafen wir auf eine Frau, die Hilfe brauchte. Sie war so froh, dass wir uns um sie gekümmert haben, dass sie uns weinend um den Hals fiel."

Und dann hat Pfisterer die große Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander beeindruckt: "Sie haben alles verloren – und helfen sich doch gegenseitig, wo sie können."

Sonntags darauf war der Einsatz der Helfer von @fire beendet. "Alle Ortsstraßen waren da wieder befahrbar." Doch besteht weiterhin enger Kontakt zum Bürgermeister von Mayschoß: "Der gibt durch, was gebraucht wird, und wir versuchen, das zu organisieren und hinzubringen."