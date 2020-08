Hirschhorn. (RNZ) Das Ausklang-Konzert am Mittwoch, 19. August, um 20.44 Uhr präsentiert zwei junge Künstler in Klosterkirche und Klosterhof. Das italienische Talent Beatrice Calini ist bereits in ihren jungen Jahren eine echte Virtuosin auf der Violine. Mit sechs Jahren begann sie zu spielen, mit elf debütierte sie als Solistin am Civic Theatre in Bergamo Dalmine. Der Koreaner Chaehwan Lim begann erst mit elf Klavier zu spielen, und nach nur einem Jahr begann er seine musikalische Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seither verlief sein Werdegang im selben rasanten Tempo. Beide Musiker sind mehrfache Preisträger und gingen in zahlreichen Wettbewerben als Sieger hervor.

Beatrice Calini und Chaehwan Lim werden bei ihrem Auftritt anspruchsvolle Stücke von Beethoven, Brahms, Paganini und Kreisler darbieten.

Beethoven hatte seine Violinsonate Nr. 8 (op. 30/3) in G-Dur dem russischen Zaren Alexander I. gewidmet. Es ist ein temperamentvolles Stück, das im dritten Satz Anklänge böhmischer Folkloristik zeigt.

Die Sonate für Violine und Klavier in G-Dur (op. 78) ist das erste eigenständige Werk für diese Instrumente, das Johannes Brahms veröffentlichte. "Wonnig und wehmutsvoll" empfand Clara Schumann diese Musik. " …nach dem ersten feinen reizenden Satz und dem zweiten kannst Du Dir die Wonne vorstellen, als ich im dritten meine so schwärmerisch geliebte Melodie mit der reizenden Achtel-Bewegung wiederfand!"

Paganini hat dem Violinenspiel eine neue Ästhetik verliehen. Er spielte anders, als es zu seiner Zeit üblich war, hatte eine andere Körperhaltung und einen ungewöhnlich langen Bogen. "In den Tönen seiner Melodien ist sein Leben rege und wach, finden wir stets sein Ich, seine Individualität", schwärmte schon 1829 Carl Guhr. Paganinis "La Campanella" wird in der Bearbeitung von Fritz Kreisler aufgeführt. Der liedhafte Charakter dieses Stücks darf nicht über den Anspruch für Klavier und Violine hinwegtäuschen. Beschwingt und temporeich hat es von Beginn an sein Publikum begeistert.

Zur Freude sowohl der Organisatoren wie auch der Musikfreunde werden die Corona-Bestimmungen in der Klosterkirche jetzt etwas gelockert. Abstand zu halten, ist nach wie vor Pflicht, weiterhin sorgen nummerierte Plätze und ihre Zuweisung durch die ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins Klosterkirche für Sicherheit. Für die Planung des Organisationsteams wird eine elektronische Anmeldung (familie.lechner@gmx.net) empfohlen. Doch auch wenn in der Kirche kein Platz mehr frei ist, muss auf den musikalischen Genuss nicht verzichtet werden. Mike Müller von Ceol-Studio in Kortelshütte wird wieder für einen Livestream sorgen, der in den Kapitelsaal des Klosters übertragen wird und im Internet. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.