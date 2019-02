Hirschhorn. Im Verein Freundeskreis Langbeinsche Sammlung stehen 2019 neben Vereinsaktivitäten auch ein öffentlchkeitswirksamer Vortrag und eine besondere szenisch-musikalische Museumsführung auf dem Jahresprogramm

Der nächstliegende Termin ist das turnusmäßige Vorstandstreffen am Mittwoch, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Langbein-Museum (Alleeweg 2).

Als nächstes steht die ordentliche Mitgliederversammlung des Freundeskreises an. Sie findet allerdings erst im März, am Freitag, 15. 3., um 19.30 Uhr im Gasthaus "Goldene Pfanne" in Ersheim statt. Neben den üblichen Regularien stehen satzungsgemäß Neuwahlen des Vorstandes an. Es gibt bereits Kandidaten. Wer weitere Kandidatenvorschläge hat, richtet sie per Mail an vorstand@museum-hirschhorn.de.

Unter dem Titel: "Ein neuer alter Nachbar - Erfahrungen im Zusammenleben von Mensch und Wolf", hält Sebastian Ehret von der Uni Kiel am 30. März einen Vortrag im Museum. Etwa 60 Minuten plus anschließender Diskussion sind dafür vorgesehen.

In seinem Vortrag berichtet er von seinen Forschungsaufenthalten in den Wolfsgebieten der Lausitz und gibt Einblicke in die verschiedenen Positionen und Erfahrung von Menschen, die seit fast 20 Jahren mit, gegen oder einfach neben dem Wolf leben.

Ehret hält seinen Vortrag am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr im Museum. Der Eintritt ist frei; Spenden sind erlaubt. Im Rahmen des internationalen Museumstages findet am Sonntag, 19. Mai, ab 15 Uhr, eine Museumsführung mit "Johann Anton von Breitfeld" statt. Das war ein Zeitgenosse von Carl Langbein. In der szenisch-musikalischen Museumsführung verkörpert Hans-Jürgen Waibel Johann Anton von Breitfeld.

Viele Exponate werden vorgestellt und manche Anekdote, bei der Mark Twain nicht fehlen darf, lassen schmunzeln. Eintritt und Führung sind frei. Spenden erlaubt.

Info: www.museum-hirschhorn.de