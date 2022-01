Fastnachtsumzug in Hirschhorn 2017: Lachsbachperlen in Bestform. Archivfoto: Felix Hüll

Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Fastnacht fällt auch 2022 weitestgehend aus. Wir haben mit Steffen Laick, Vorsitzender des Hirschhorner Carnevalvereins (HCV) Lachsbachperle, gesprochen.

Zum zweiten Mal Fastnacht ohne Fastnacht. Hätten Sie sich das nach der letzten abgesagten Kampagne vorstellen können und wie sehr belastet das Sie persönlich und die ganze Gruppe?

Steffen Laick. Foto: privat

Noch im Spätsommer hätten wir uns eine erneute Absage der Kampagne nicht vorstellen können. Wir haben auch bewusst sehr lange damit gewartet, besonders um auch die Motivation unserer Aktiven weiter hoch zu halten. Diese Entwicklung ist natürlich sehr schade, besonders für unsere jüngeren Mitglieder. Aber wir denken positiv und blicken nach vorne.

Steckt der Fastnachter trotzdem noch in ihrem Blut?

Ohja, besonders meine Familie bekommt das zu spüren. Denn das, was ich normalerweise auf der Bühne machen würde, mache ich jetzt zu Hause.

Träumen Sie manchmal von einer Prunksitzung?

Nein, wir sind fokussiert darauf alternative Aktivitäten zu finden. Dazu haben wir bereits einige Ideen, alles in Abhängigkeit der weiteren pandemischen Entwicklung.

Wann hatten Sie das letzte persönliche Treffen im Verein?

Wir treffen uns weiterhin regelmäßig mit dem Vorstand. Die letzten Treffen waren virtuell, das nächste persönliche Treffen war unter Einhaltung der Corona-Regeln vergangene Woche.

Wer trainiert oder probt derzeit in Präsenz?

Niemand. Alle Gruppen hatten sich eine Weihnachtspause verdient.

Wie schwierig ist es, die Mitglieder trotzdem zu halten?

Unsere Mitgliederbasis ist sehr stabil. Es verlassen nicht mehr Mitglieder den Verein als die Jahre zuvor.

Allerdings ist es schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen, da unsere Leuchtturmaktivitäten, wie die Saalfastnacht fehlt. Wir versuchen daher auf unseren Social-Media-Kanälen weiterhin präsent zu sein. Wie angesprochen, haben wir auch noch die eine oder andere Idee für die kommenden Monate, die wir gerne umsetzen möchten.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Der persönliche Kontakt mit den Mitgliedern, das Lampenfieber vor dem Auftritt, die Interaktionen mit den Zuschauern und das gemeinsame Feiern auf und hinter der Bühne fehlt uns allen sehr.

Daher wünschen wir uns am meisten, dass nicht noch ein weiteres Jahr die Fastnachtssession ausfällt.

Herr Laick, Danke für das Gespräch!