Hirschhorn. (RNZ) Bei der Meldung am gestrigen Mittwoch über die Straßensperre wegen der Brückenbauarbeiten hat ein Missverständnis zu einem Fehler geführt: nicht die Wehrbrücke und damit die Verbindung zwischen Hirschhorn und Ersheim ist gesperrt, sondern die Landesstraße L 3105 (Uferstraße) darunter.

Diese Sperre ist aber wie gemeldet zwischen Montag und einschließlich Freitag, 3. bis 7. Mai, geplant. Der Grund sind die restlichen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke, die 2019 nicht mehr hatten vollständig erledigt werden können. Die beiden Hirschhorner Ortsteile bleiben also auch in dieser Zeit gegenseitig erreichbar. Die Umleitung erfolgt über die B 37 und die Neckarschleife L 3105.