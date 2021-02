Hirschhorn. (MD) Kräftig investieren will die Stadt Hirschhorn im Haushaltsjahr 2021. Insgesamt sind im kürzlich vorgestellten Etatentwurf dafür 3,7 Millionen Euro vorgesehen. Von dem umfangreichen Programm sollen auch die Feuerwehren profitieren. So soll sich am Langenthaler Gerätehaus was tun. "Das Gebäude ist in die Jahre gekommen", erläuterte Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage. 30.000 Euro für ein Fachbüro sind vorgesehen. Denn das FFW-Haus in Langenthal befinde sich auch nach den Berichten des Technischen Prüfdienstes "in einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand", wie aus dem Anhang zum Investitionsprogramm hervorgeht.

Seit 15 Jahren werde der Zustand des hinter der Kindertagesstätte gelegenen Gebäudes bemängelt. Laut Berthold gebe es nun drei Möglichkeiten: Man könne das bestehende Haus aus- oder umbauen oder ein völlig neues Gebäude an womöglich anderer Stelle errichten. Die am besten passende Variante soll das Planungsbüro herausfinden. Nach Abschluss der Planungen und Entscheidung für eine der Möglichkeiten soll der An-, Um- oder Neubau 2023 und 2024 erfolgen. Auch ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank soll die Langenthaler Wehr erhalten. Der bislang im Einsatz befindliche VW LT 28 wurde Ende April 1991 zugelassen und ist damit rund 30 Jahre alt. "Aufgrund des Alters des Fahrzeuges ist dieses nicht mehr auf dem Stand der Technik", heißt es dazu in der Investitionsbegründung. Zudem sei das Auto reparaturanfällig, die Beschaffung von Ersatzteilen mittlerweile nur sehr schwer möglich. Ein neues TSF-W solle über eine Landesbeschaffung besorgt werden. Dadurch könnten die Kosten für das Fahrzeug erheblich gesenkt werden. Bereits im Jahr 2018 seien Mittel für diese Investition vorhanden gewesen. Da das Fahrzeug jedoch noch nicht angeschafft worden und die Haushaltsermächtigung für diese Maßnahme mit Ablauf des Jahres 2020 verfallen sei, müsse dies nun neu angesetzt werden.

Weitere 17.250 Euro sollen für technische Geräte und Ausstattungen der Langenthaler Wehr investiert werden. Auch die Feuerwehr Hirschhorn Mitte soll zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verschiedene Ersatz- und Neuanschaffungen erhalten. Dafür sind im Etat knapp 66.000 Euro eingeplant. Nun müssen sich die städtischen Gremien mit den geplanten Investitionen befassen.