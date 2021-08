Der Hirschhorner Tunnel ist heute halbseitig und wird am Mittwoch voll gesperrt. Foto: cum

Hirschhorn. (cum) Halbseitige Sperrung des Hirschhorner Tunnels, Lastwagen und Schienenersatzverkehr müssen aktuell auf dem Weg von Eberbach Richtung Heidelberg den Umweg über die Neckarschleife nehmen, aber gearbeitet wurde bis Montagmittag nicht. "Wetterbedingt oder weil die Asphaltkolonne gerade woanders ist", vermutet Jochen Vogel von Hessen Mobil.

Die Arbeiten lägen dennoch im Zeitplan: Innerhalb eines gewissen Rahmens sei die Baufirma dabei flexibel. Die Bauarbeiten am Tunnel samt Sperrung sollen dabei auch nicht länger dauern als angekündigt. Am Dienstag sollen unter halbseitiger Sperrung die Asphaltarbeiten an der Notumfahrung fertiggestellt werden.

Am Mittwoch werden unter Vollsperrung des Tunnels von 9 bis 15 Uhr neue Markierungen aufgebracht. So lange die Rettungszufahrt für Anlieger nach Ersheim benötigt wird, wird das erlaubte Tempo im Tunnel zur Sicherheit auf 50 gesenkt; die Auf- und Abfahrt von Bundes- zu Brentanostraße wird mit Ampelschaltungen geregelt.