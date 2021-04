Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Letztmals hat Hirschhorns Stadtparlament in bisheriger Besetzung getagt. Dabei wurden der Haushaltsplan für 2021 einstimmig verabschiedet sowie weitere Beschlüsse gefasst. So wurde ohne Gegenstimme die eigentlich für dieses Jahr angedachte Sanierung der Brücke am Michelberg um zwei Jahre verschoben.

Die im aktuellen Haushaltsplan für dieses Projekt ursprünglich angesetzten Mittel von 1,7 Millionen Euro wurden gestrichen. Gleichzeitig soll im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingeplant werden. Sie befugt die Verwaltung dazu, die Verträge für diese Investition bereits 2022 einzugehen. Umgesetzt werden soll die Maßnahme dann 2023. Bereits der Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss hatte dieses Vorgehen empfohlen.

Möglich wurde die Verschiebung der Maßnahme, die der Stadt Hirschhorn zunächst finanziell etwas Luft verschafft, durch Projekte der Deutschen Bahn AG. Diese wollte ursprünglich ihre Bahnbrücken im Bereich Hainbrunner-/Langenthaler Straße zeitgleich erneuern. Dies geht mit einer zeitweiligen Sperrung der Bahnstrecke einher. Die Stadt Hirschhorn wollte sich mit der Michelbergbrücke zeitmäßig "dranhängen", um zu vermeiden, dass zeit- und kostenintensiv das eigene Projekt als Einzelmaßnahme vorzunehmen ist. Dafür hätte die Stadt eventuell einen Schienenersatzverkehr finanzieren müssen. Nun wird aber zunächst die Überführung Hainbrunner Straße von der DB erneuert. Im Zuge der folgenden Erneuerung der Überführung Langenthaler Straße durch die Bahn im steht eine weitere gleichwertige Streckenvollsperrung im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang November 2023 zur Verfügung.

Zudem winkt der Stadt Hirschhorn dann für die Michelbergbrücke ein kräftiger Zuschuss. Ein solcher war von Hessen Mobil im Jahr 2021 wegen bereits anderweitig verplanter Fördermittel abgelehnt worden. Einmütig hob das Gremium eine Wiederbesetzungssperre auf. Dabei ging es um eine Stelle im Bauamt. Nachdem eine Mitarbeiterin gekündigt hat, soll diese wieder besetzt werden. Ein Verringern des Stellenumfangs oder gar ein Einsparen der Stelle seien nicht möglich.. Gemäß der Hirschhorner Statuten können frei werdende Stellen aber nur durch ausdrückliche Zustimmung der Stadtverordneten wiederbesetzt werden. Dies geschah nun.

Ob’s was Neues in Sachen Erweiterung des Baugebiets "Hohes Feld" in Langenthal gebe, wollte Carsten Ahlers (SPD) wissen. "Nein", lautete Bürgermeister Oliver Bertholds Antwort. "Wir haben’s aber auf dem Schirm".

Das Bauamt sei momentan derart mit dem Umbau der Kindertagesstätte Klingenstraße und anderen Maßnahmen beschäftigt, dass man "arbeitstechnisch" nicht in der Lage sei, sich um das geplante Baugebiet zu kümmern. "Im Sommer wird’s besser", versprach Berthold.

Dirk Gugau (SPD) erkundigte sich danach, ob die Bushaltestellen in Hirschhorn barrierefrei werden. Die Frist fürs Einreichen der Unterlagen dafür laufe bis 30. Juni, antwortete Berthold.

Man wolle versuchen, drei Haltestellen barrierefrei zu gestalten, da die Kriterienerfüllung nicht einfach sei. Diese Haltestellen seien am Bahnhof sowie je eine in Igelsbach und in Langenthal.