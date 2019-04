Einen Rettungseinsatz in der S-Bahn auf der viel befahrenen Neckartal-Strecke durfte die Feuerwehr Hirschhorn an einem eigens dafür abgestellten Zug üben. Foto: Feuerwehr

Hirschhorn. (rnz) Zum ersten Mal konnte die Feuerwehr Hirschhorn jetzt einen Einsatz an einer S-Bahn üben. Eine Bahn als Übungsobjekt wurde eigens organisiert und in Bahnhofsnähe abgestellt. Bahnmanager Johannes Weimar unterwies die Mannschaft - auch die Langenthaler Kameraden machten mit - eine halbe Stunde vor Übungsbeginn im Feuerwehrhaus über mögliche Gefahren, die an der Einsatzstelle im Bahnbereich drohen.

Vor Ort informierte die Zugführung, Johannes Weimar und Jonas Drews, über Technisches in und im Umfeld der S-Bahnzüge, die das Neckartal befahren. Danach wurde die dunkle Übungsstelle vollständig ausgeleuchtet, um Gefährdungen auf unwegsamem bzw. schwer zugänglichem Gelände auszuschließen.

Mit mehreren Trupps und in verschiedenen Durchgängen wurde nun das Vorgehen mit und ohne Atemschutz und mit verschiedenen Werkzeugen und Leitern geübt. Auch Menschenrettung mittels verschiedener Übungspuppen stand auf dem Programm.

Die Einsatzkräfte waren überrascht, dass das Ein- und Aussteigen an einem regulären Bahnhofsteig wenig mit der Aufgabe zu tun hatte, die sich ihnen hier stellte. Denn um aus dem Gleisbett in den Zug hinein und wieder heraus zu gelangen, muss man sehr viel höher steigen als angenommen, erfuhren sie bei diesem Test. Auch die relative Enge in den Gängen mit dem üblichen Feuerwehr-Equipment stellte sich als Herausforderung dar, berichtet die Feuerwehr. Und so war diese kurz vor 21 Uhr endende Übung "für alle eine Abweichung vom Standard und etwas Besonderes", heißt es dazu.

Den Übungsorganisatoren und der Deutschen Bahn sah sich die Feuerwehr für die nicht einfache und langwierige Vorbereitung zu Dank verpflichtet, zumal dafür temporär ein Gleis gesperrt und Bahnpläne geändert wurden, ohne den normalen Bahnverkehr negativ zu beeinflussen.