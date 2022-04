Von Jana Schnetz

Hirschhorn. Es war ein erstes Abtasten und Kontakt knüpfen zwischen der Hirschhorner Stadtverwaltung und den geflüchteten Ukrainern, aber auch ein Abend zum Austausch für die Geflüchteten selbst. Bürgermeister Oliver Berthold hatte die Flüchtlinge in die Mark-Twain-Stube des Rathauses eingeladen, um zu erfahren, wie die Aufnahme in Hirschhorn und durch den Landkreis läuft und wo Unterstützung gebraucht wird. Bisher sind 46 Flüchtlinge in Hirschhorn angekommen, die alle privat untergebracht sind. So waren gestern circa 60 Teilnehmer vor Ort. Bertholds Eindruck war, dass die Solidarität mit den Ukrainern groß ist. Sie werden auch zukünftig immer auf Hilfe hoffen können.

Zunächst richtete der Bürgermeister persönliche Worte an die Neuankömmlinge: "Sie haben eine schwere Zeit hinter sich. Wir möchten, dass sie sich bei uns willkommen fühlen. Wir sind fassungslos, dass es so einen Krieg in Europa geben kann." Berthold, der Afghanistan-Veteran ist, könne nachempfinden, "mit welchem überragendem Mut und Tapferkeit die ukrainischen Männer den Russen entgegentreten".

Dass auch die Aufnahme in Hirschhorn für die Ukrainer nicht selbstverständlich ist, zeigte die Reaktion einer Frau, die das Wort ergriff, um sich bei ihren Gastgebern zu bedanken. Sie und ihr Ehemann fanden bei Familie Mathes in Hirschhorn Zuflucht, die ihnen nach den schlimmen Erlebnissen nicht nur mit einer Wohnung geholfen hätten, sondern vor allem menschliche Hilfe leisteten.

Wie funktioniert die Registrierung durch den Landkreis Bergstraße? In der Hirschhorner Stadtverwaltung kümmert sich Tatjana Gruneberg vom Einwohnermeldeamt um die Erstregistrierung der Flüchtlinge. Gemeinsam erstellt sie mit den Ukrainern alle nötigen Unterlagen und sendet diese an die zuständige Ausländerbehörde des Landkreises Bergstraße. Nachdem sich die Flüchtlinge registriert haben, bekommen sie eine Aufenthaltsgenehmigung nach Paragraf 24, die erlaubt, Sozialleistungen beim Landratsamt zu beantragen. Geflüchtete erhalten dann einen Krankenschein, den sie beim Arzt vorlegen können. Informationen dazu hat das Landratsamt auch in zweisprachigen Merkblättern auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Warum kommt keine Rückmeldung durch die Ausländerbehörde in Heppenheim? Gruneberg vermutet einen Rückstau beim Bearbeiten der Anträge. Eigentlich, so der Bürgermeister, sollte ein Brief der Ausländerbehörde folgen. Wie auf dem Treffen bekannt wurde, warten mehrere Ukrainer und Gastgeber jedoch vergeblich auf einen Termin und versuchen auf eigene Faust nach Heppenheim zu gelangen. Gruneberg notierte ihre Namen und Kontaktdaten. Berthold versprach sich für die Geflüchteten einzusetzen, sodass die Anmeldung schneller abgearbeitet werde.

Besteht unter den geflüchteten Familien Bedarf an Kita- und Schulplätzen? Gruneberg notierte den Bedarf für vier Kindergartenplätze. Für die Anmeldung brauchen Eltern eine Meldebescheinigung und den Nachweis über eine Masernimpfung, die in Deutschland verpflichtend ist. Wie Sascha Flick mitteilte, bemühe sich die Stadtverwaltung, einen Platz zur Verfügung zu stellen, Eltern können ihren Wunschkindergarten aber auch direkt kontaktieren und nachfragen. Ein unkompliziertes Angebot machte eine Lehrerin an der Realschule Neckargemünd: Die Schule hat eine Flüchtlingsklasse für Kinder zwischen zehn und 18 Jahren eingerichtet, die von ukrainisch sprechenden Lehrern betreut wird. Eltern können sich melden, wenn Interesse am Unterricht besteht. Nach aktuellen Informationen bestehe für ukrainische Kinder aber keine Schulpflicht.

Wo gibt es Integrationskurse? Eine Ukrainerin wollte wissen, ob auch in Hirschhorn Deutschkurse angeboten werden. Dies musste Berthold verneinen, versprach aber sich darum zu kümmern, dass auch vor Ort Deutschkurse stattfinden können. Sprachkurse werden derzeit in Neckarsteinach und Eberbach angeboten. Ukrainer können beim Sachgebiet Integration der Ausländerbehörde des Kreises Bergstraße oder direkt bei Integrationskursträgern Anträge stellen.

Gibt es Freizeit- und Beschäftigungsangebote für Kinder wie Tanzen oder Sport? Diese Frage beschäftigte eine weitere Ukrainerin. Berthold sagte, dass es viele Vereine in Hirschhorn gibt wie Karnevaltanzgruppen oder auch Fußballvereine, die für die Kinder offen stehen.

Können Gastgeber Miete verlangen? Die meisten Gastgeber würden sich davor scheuen Geld für die Unterbringung zu verlangen, so Bürgermeister Berthold. Da die Ukrainer aber mit ihrem Wohnsitz in der Stadt angemeldet sind, könnten bestimmte Gebühren nicht ausgesetzt werden. Damit Nebenkosten trotzdem erstattet werden, riet Berthold dazu, einen Mietvertrag abzuschließen, auch wenn er nur über einen symbolischen Euro abgeschlossen werde. Die Einnahmen könnten später wieder direkt an die Familien zurückgegeben werden. Mietvertragsvorlagen lagen zum Mitnehmen aus.