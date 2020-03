Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Emil sucht die Hacke und vier erwachsene Männer staunen. Mit vollem Tempo rennt er den den Abhang runter. Nachts hat es geregnet. Das Gelände ist rutschig. "Wahnsinn, diese Körperbeherrschung", normale Kinder lägen da längst auf dem Boden. Die Mädchen und Buben im Waldkindergarten von Hirschhorn sind normal, normal plus – plus Wald. Der Wald ist Gruppenraum, Turnhalle, Küche und Esszimmer, er hält das Spiel- und Lernmaterial bereit.

Die Hacke hat Emil mit Betreuerin Carmen Scheurich gemacht. Jetzt zieht er eine fünf Meter lange Ast-Stange nach oben neben den Unterstand. Dort stehen inzwischen auch die fünf Herren und machen alles klar: der Waldkindergarten gehört jetzt offiziell zum städtischen Kindergarten-Angebot und wird mit dem Segen der Aufsichtsbehörde finanziell unterstützt.

Das war bisher nicht möglich, weil der Kindergarten als rein private Initiative gegründet und später von der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung "Postillion" als Trägerverein übernommen wurde.

Für den allerdings wurde er zu einer finanziellen Last, die wirtschaftlich nicht mehr vertretbar war. Bei einer Schließung hätten in Hirschhorn aber auf einen Schlag zu diesem Zeitpunkt 14 Kindergartenplätze gefehlt. Plätze, die die Stadt bereitstellen muss, aber nicht hat.

Erster Stadtrat Happes (v.l.), Bürgermeister Berthold und Postillon-Vorstand Lenz unterzeichnen den Waldkindergarten-Vertrag.

Veränderte Ausgangslage, jetzt durfte städtisches Geld freigemacht werden. 40.000 bis 50.000 Euro pro Jahr, schätzt Sascha Flick vom Hirschhorner Personalamt, der den Vertrag mit ausgearbeitet hat.

Nach seinen Berechnungen dürften so knapp die Hälfte der Betriebskosten abgedeckt sein. Damit sei man vergleichsweise moderat beteiligt, andere Gemeinden würden deutlich mehr übernehmen, kirchliche Kindergärten würden mit über 90 Prozent unterstützt.

Die offizielle Vertragsunterzeichnung am langen Esstisch im Unterstand (Bürgermeister Oliver Berthold: "Den haben die Pioniere gebaut") war für die Hauptvertreter der Vertragsparteien dennoch nicht ganz unproblematisch, mit ihren "Büroschuhen" hatten der Bürgermeister, sein Erster Stadtrat Karlheinz Happes und Postillion-Vorsitzender Stefan Lenz auf matschigen Gelände einen schweren Stand.

Die Kinder aber rennen wieder den Abhang runter als wäre das nichts. Da unten liegt ein umgestürzter Baum, damit lässt sich mehr anfangen als mit jedem fest installierten Spielgerät. Sturm ist so ziemlich das einzige wirkliche Problem im Waldkindergarten. Da aber habe Bürgermeister Berthold großartig unbürokratisch reagiert, sagt Leiterin Carmen Scheurich. Zwei Tage konnten die Waldkinder die Turnhalle nutzen, einen Tag den Spielplatz; wenn es irgendwie geht, sind sie draußen, auch im Winter.

Mit neun Grad ist es an diesem Vormittag zwar nicht besonders kalt, aber ganz sicher auch nicht warm. Die fünfjährige Maria jedoch steht nur im Langarm-Shirt vor mir, ganz augenscheinlich findet sie das nicht ungemütlich.

Die Kinder sind abgehärtet. Carmen Scheurich: " Auch jetzt in der absoluten Grippezeit sind alle da, keines ist krank, keines erkältet." In ihrem früheren Berufsleben war Carmen Scheurich eine ganz normale Erzieherin, aber eine, die auch da schon Waldwochen organisiert hat. Ein Praktikum im Waldkindergarten war für ein halbes Jahr geplant, aber schnell merkt sie: es ist genau das, was sie machen möchte. Vor ziemlich genau sechs Jahren hat sie die Leitung in Hirschhorn übernommen.

17 Kinder sind derzeit in der Gruppe, maximal 20 können aufgenommen werden. Sie toben durch die Natur und kochen ihr Mittagessen selbst: Kässpätzle, Pfannkuchen Flädlessuppe.

Wenn Gemüse klein geschnippelt werden muss, dann machen sie das selbstverständlich selbst, alle, auch die Kleinsten, schließlich arbeiten sie ja auch mit scharfen Schnitzmessern.

Carmen Scheurich handelt nach dem pädagogischen Leitsatz, dass man sich vor Gefahren am besten schützt, wenn man damit richtig umzugehen lernt. "Wer schnitzt, der sitzt", diese Regel sitzt auch.

Noch nie hat sich jemand verletzt, sagt Carmen Scheurich: "Alle Finger sind noch dran". Und die Waldkinder wissen, was sie mit ihnen machen können.