Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Viel Geld muss die Stadt Hirschhorn in den kommenden Jahren in ihre Wasserversorgung investieren. Dies wurde in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung einmal mehr deutlich. Denn bekanntlich wurde im Jahr 2017 das "Konzept zur Sanierung der Wasserversorgung" vorgestellt und beschlossen. Die Grundlage dafür bildete die Kostenübersicht eines Planungsbüros von der Bergstraße.

Damals ging man von Gesamt-Nettokosten in Höhe von rund 1,456 Millionen Euro aus. Hauptaugenmerk lag auf der Sanierung des Hochbehälters Hirschhorn und teilweise auf der Sanierung der Anlage am Campingplatz. Die anderen Einzelmaßnahmen wurden laut Magistratsvorlage bisher nur in geringem Rahmen verfolgt. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden demnach insgesamt in den Haushalt eingestellt und beschlossen.

Aufgrund von Problemen bei der Sanierung des Hochbehälters beim Schloss konnten die Maßnahmen aber nicht wie geplant umgesetzt werden. Wie Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage mitteilte, wurde die Frischwasserkammer im vergangenen Jahr saniert, die Rohwasserkammer sei dieses Jahr dran. Beide Kammern gleichzeitig zu sanieren, sei nicht möglich gewesen. Und man könne daran überwiegend nur in den Wintermonaten arbeiten: "Im Sommer brauchen wir jeden Tropfen Wasser", so Berthold.

Dass sich die Kosten für die Sanierung des Projekts nun auf rund 1,3 Millionen Euro verteuerten und auch der Zeitplan durcheinandergeriet, habe mehrere Ursachen. So habe man beispielsweise die Leitung für das "Abwasser" aus dem Hochbehälter, worunter man etwa auch Wasser fürs Durchspülen der Leitungen versteht, über eine andere Trasse als ursprünglich vorgesehen führen müssen. Allein das habe mit Mehrkosten von 155.000 Euro zu Buche geschlagen. Denn man sei mit dem Grundeigentümer der Ursprungstrasse nicht einig geworden. Dann habe es Probleme mit dem Denkmalschutz gegeben, da plötzlich im Untergrund alte Anlagen auftauchten.

Und auch bei der Bedachung des Behälters habe man Schwierigkeiten gehabt. Um bei dem Sanierungskonzept weiterzukommen, gleichzeitig den Haushalt aber nicht "künstlich aufzublähen", habe man neue Überlegungen für eine sinnvolle und umsetzbare Planung angestellt, erläuterte Kevin Jung von der städtischen Finanzabteilung den Stadtparlamentariern. Neu angesetzt wurden dabei auch einige Haushaltsreste aus Vorjahren, die man wegen Zeitablaufs nicht einfach übertragen konnte. Nun sind im 21er-Haushalt knapp 808.000 Euro für die Sanierung des Hochbehälters Schloss angesetzt, wovon 384.000 Euro aus Haushaltsresten resultieren.

Laut Jung soll 2021 zudem eine Untersuchung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zum Thema "Künftige Trinkwasseraufbereitung" durchgeführt werden. Kosten: Rund 30 .000 Euro. Auch die Schadstoffbelastung der Vorraumdecke müsse zu Kosten von gut 47.000 Euro entfernt werden. Zum Glück sei die Frischwasserkammer unbelastet.

Im Vorfeld der Sanierung habe man aber nicht von unterschiedlichen Materialien ausgehen können. Im neuen Ansatz bereits berücksichtigte Mehrkosten entstanden bzw. entstehen auch bei der Kompletterneuerung der Elektrik (50.000 Euro), den Edelstahlarbeiten (45.000 Euro) und allgemeinen Preissteigerungen (80.000 Euro).

Im Gesamtansatz 2021 sind für die Aufbereitung der Anlage Campingplatz 205 000 Euro enthalten, für die Sanierung des Hochbehälters "Schlössel" 200.000 Euro. Für die Staatsquelle und die Quelle Hämmelsbach finden sich lediglich je 11.400 Euro in dem Planwerk. Denn die Quellensanierungen wolle man etwas "nach hinten" verschieben und erst ab 2026 in Angriff nehmen.