Idylle am Bach: Das Michael-Heilzentrum in den alten Schneidmühle wird im März eröffnet. Im Augenblick wird noch an der Fassade des Sandsteinbaus gearbeitet. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Ein kleines Team aus Ärzten und Therapeuten ist vor ungefähr zwei Jahren angetreten, um an diesem lauschigen Fleckchen Hirschhorn ein Heilzentrum zu schaffen, das nach Art und Angebot in ganz Deutschland seinesgleichen sucht. Beherbergen wird die nach dem Drachentöter Michael benannte Einrichtung der Sandsteinbau der alten Schneidmühle, der, abseits vom Straßenverkehr zwischen Wald, Wiese und Bach gelegen, jetzt die längste Zeit eine Baustelle gewesen ist. Im März wird das Michael-Heilzentrum (MHZ) eröffnet. Vollständig in Betrieb genommen wird es als Zentrum für Anthropophonetik und anthroposophische Medizin in Therapie, Forschung und Ausbildung im Sommer.

Der Initiator und Geschäftsführer des Hauses Dr. Christoph Broens hat einmal gesagt, er habe hier einen Ort gefunden, wo man mit der Seele ankommen kann. Broens ist Facharzt für Allgemeine innere und anthroposophische Medizin und wird aus der Schweiz, wo er in Baden eine Praxis mit Tagesklinik führt, dauerhaft hierherziehen. Wenn jemand wie er und sein Team aus Arztkollegen, Psychologen und Therapeuten "aus der Begegnung mit dem ganzen Menschen" therapieren will, ist dies vermutlich ein idealer Ort. Es gehe darum, "eine gesundende Atmosphäre zu schaffen", und das gesamte der Lehre Rudolf Steiners verpflichtete Behandlungsspektrum in einer Umgebung zusammenzuführen, "die dem Menschen hilft herunterzufahren und zur Ruhe zu kommen", wie die MHZ-Medienbeauftragte Brunhilde Mauthe erklärt.

Die Keimzelle des neuen Heilzentrums ist unweit der alten Mühle in der Hirschhorner Hauptstraße zu finden, in der Schule für Anthropophonetik, wo der Künstler, freie Forscher und Heiler Atmani wirkt. Christoph Broens durchlief hier eine Fortbildung in dieser von Atmani auf anthroposophischer Grundlage entwickelten neuen Heilmethode, die der menschlichen Stimme eine entscheidende Rolle zuweist (wir berichteten). Und im Austausch mit anderen Vertretern seiner Zunft kam dem Arzt die Idee eines eigenen Heilzentrums, in dem sich eine neue Art des Heilens mit einem integrativen therapeutischen Konzept verwirklichen lässt. Mit Therapieformen wie Heilgesang, manuellen- und Kunsttherapien; mit Gesprächen, mit der auf Atmani zurückgehenden Bewegungsschule Logra — also mit Heilmethoden, "die Menschen helfen, zu ihrer eigenen inneren Kraft zurückzufinden", erklärt Brunhilde Mauthe. Das MHZ wolle für Menschen da sein, "die Gesundwerden als tiefgreifenden Heilungs-Prozess verstehen". Die nicht in erster Linie die Behandlung ihrer Symptome suchten, sondern mit Unterstützung der Ärzte ihre Selbstheilungskräfte aktivieren wollen, indem sie "in ihren persönlichen Heilungsprozess eintreten und wieder Kontakt mit sich und der Natur aufnehmen", so der MHZ-Geschäftsführer Broens.

Wie wirksam die neuen Heilmethoden in diesem Sinne sind und welche positiven Ergebnisse sie zeitigen, hätten die in den letzten Monaten im MHZ bereits durchgeführten Behandlungen erwiesen. Doch deckten sich laut Mauthe diese neugewonnenen auch mit den langjährigen Erfahrungen von Christoph Broens aus seiner Schweizer Praxis, etwa in der komplementären Krebstherapie.

Ab März werden in Hirschhorn nun schwerpunktmäßig Krebs-, rheumatische und Autoimmunerkrankungen sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates behandelt, aber auch psychische Erkrankungen, Burn-Out oder Stresssymptomatik. Wobei bei Bedarf auch schulmedizinische Behandlungen einbezogen werden, heißt es auf der Webseite des MHZ. Darüber hinaus soll es ein offenes Kursangebot etwa in Eurythmie, Gesang, Malen und Plastizieren geben, sollen künftig rund ums Haus Heilkräuter und Gemüse gezogen, eine Kneipp-Anlage geschaffen und — als weitere Neuerung — der therapeutische Einsatz von Farbkammern ermöglicht werden. Außerdem will sich das Haus für eine praxisorientierte Fortbildung von Ärzten und Medizinstudenten öffnen.

Praktizieren werden Dr. Broens und sein Team privat; für Patienten, die sich eine Behandlung nicht leisten können, ist ein Therapiefonds geplant. Da das Heilzentrum als gemeinnützige gGmbH geführt wird, sollen Gewinne nach Darstellung der Medienbeauftragten laufend wieder ins Zentrum investiert werden.

Info: www.michael-heilzentrum.de