Hirschhorn. (MD) Endlich ist die Kuh vom Eis. Nach gefühlt unendlich vielen Diskussionsrunden zwischen den beiden hessischen Nachbarstädten Hirschhorn und Neckarsteinach um den "Gemeinsamen Standesamtsbezirk Hessisches Neckartal", hat man nun eine Einigung erzielt, die in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag im Bürgersaal einmütig beschlossen wurde. Diese ermöglicht die Fortsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Wie mehrfach berichtet, wurde die Zusammenarbeit der beiden hessischen Neckartal-Exklaven durch zwei gleichlautende Beschlüsse der jeweiligen Stadtverordnetenversammlungen zum 1. Januar 2004 begründet – zwar mit dem Segen des Regierungspräsidiums Darmstadt, jedoch ohne formellen Vertrag. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) darüber wurde nie geschlossen. Ein Abrechnungsmodus über die Kosten existierte bis dato ebenfalls nicht. Vor einigen Jahren kam es dann wegen der Abrechnung der Trauungen zum Zwist. Denn die Zahl der Eheschließungen in Neckarsteinach nahm – nicht zuletzt wegen der vielen Ja-Worte auf dem Hohen Darsberg – zu, die in Hirschhorn war rückläufig.

Doch die Vierburgenstadt wollte mit der Perle des Neckartals plötzlich nicht mehr nach der Anzahl der Trauungen, sondern nach Einwohnerzahl abrechnen, was in Hirschhorn nicht auf Gegenliebe stieß. Mehrfach beschäftigten sich die politischen Gremien beider Kommunen mit dem Thema, der gemeinsame Standesamtsbezirk stand auf der Kippe.

Kostenvereinbarung existierte 16 Jahre lang nicht

Das soll jetzt vorbei sein. Eine 13 Paragrafen umfassende öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt unter anderem Zweck, Mitwirkungsrechte und Kostenabwicklung. Darin wird ebenso festgelegt, dass der Sitz des Standesamtsbezirks in Hirschhorn ist und für Eheschließungen Außenstellen in beiden Städten eingerichtet werden. Außerdem gibt es darin Regelungen zur Bestellung von Standesbeamten, zur Überlassung von Personenstandsregistern und Akten, zu Eheschließungen in den Außenstellen sowie zur Personalplanung und -ausstattung.

Zur Geltungsdauer wurde vereinbart, dass die ÖRV auf unbestimmte Zeit geschlossen wird und mit einer Frist von einem Jahr zum Ende des Kalenderjahres aufgekündigt werden kann. Frühestens zum 1. Juli 2020 tritt die Vereinbarung in Kraft. Noch schuldet Neckarsteinach der Nachbarkommune knapp 62 000 Euro aus dem Jahr 2018 sowie rund 27.000 Euro aus der Abrechnung für 2019. Prognostiziert wurde, dass sich künftig der Abrechnungsbetrag für Hirschhorn erhöht, wenn wieder Trauungen auf dem Schloss durchgeführt werden.