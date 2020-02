Von Heidemarie Canis

Langenthal. Auch wenn der Hirschhorner Stadtteil Langenthal nur noch 320 Bewohner hat, die Brauchtumspflege wird nach wie vor sehr groß geschrieben. So steht der Fastnachtsdienstag unter dem Zeichen des Feuerrades.

Was ist darunter zu verstehen? Ein altes Brauchtum, das unsere Ur-Ur-Ur-Ahnen schon praktizierten, zunächst zum Vertreiben der bösen Geister, später, um den Winter auszutreiben. In Langenthal wird das Abrollen des Feuerrades schon seit Jahrzehnten Jahr um Jahr am Fastnachtsdienstag veranstaltet. Von den Vätern wurde diese Traditionspflege auf die Söhne vererbt.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Langenthal Matthias Kurtz bemerkt: "Für mich ist dieses Ereignis das Zweithöchste im Jahr". Er war schon als kleiner Bub dabei und ist jetzt selbst über 45 Jahre. Mit zur Zeit 35 Feuerwehrleuten, davon sind zwölf weiblich, ist er aktiv dabei.

So erfreulich diese Anzahl und der hohe Frauenanteil sind, so haben sie doch ihre Gründe. Langenthal ist mit der Zeit zum reinen Wohnort geworden, es gibt keinen Laden, keinen Bäcker, Fleischer, Kiosk, nur noch ein Gasthaus – und ein Industriebetrieb bietet Arbeitsplätze. Die Männer der FFW Langenthal arbeiten deshalb alle außerhalb und stehen tagsüber im Eventualfall eines Feuerwehreinsatzes nicht zur Verfügung. So wird die ganze Hoffnung auf das starke Frauenteam gesetzt, das dann zur Verfügung stehen und seine "Frau" stehen muss.

Das Wetter machte es den Fastnachtern heuer nicht leicht. Sturzregen und Windböen machten das Herstellen des Feuerrades, zu dem nachmittags immer auch die Kinder eingeladen sind, für die Mitglieder der FFW sehr schwierig. Das Stroh sollte doch beim Zopfbinden und Radwickeln trocken bleiben, ebenso die Abrollstrecke. Endlich kurz vor 15 Uhr hörte der Regen auf, sodass die Planen von den Strohballen gelöst werden konnten. Jetzt war für alle Beteiligten Eile geboten, bevor sich der nächste Regenguss ankündigte.

Emsig flochten elf Männer der FFW-Langenthal die schweren, langen Strohzöpfe, die dann mit fachkundiger Hand um die Eisenspeichen des geschmiedeten Eisenrades mit einem Durchmesser von 1,50 Meter gewickelt wurden. Nach fast zwei Stunden war aus dem blanken Eisenrad, in dessen Nabe ein am Vormittag gefällter Kiefernstamm ruhte, eine riesige Strohkugel geworden. Das restliche Stroh, mit dem sich etliche Kinder vergnügten, kam schließlich in Eisenkörbe, die, an langen Ketten hängend, am Abend brennend durch die Lüfte geschwungen werden sollten.

Nach getaner Arbeit und Durchwaten der aufgeweichten Viehweide wurden die Feuerradflechter von einer großen Anzahl Zuschauer, die unter einem kleinen Zeltdach auf dem Waldweg Zuflucht vor den Regengüssen genommen hatten, freudig begrüßt. Hier gab es für sie und für die Ortsbewohner und Gäste aus der Nachbarschaft warme und kalte Getränke und leckere Bratwürste und man unterhielt sich rege über die vergangenen Jahre.

Das Feuerrad sollte dann wie vorgesehen, von je acht Männern geführt, um 20 Uhr zu Tal geführt werden.