Von Felix Hüll

Hirschhorn. Man kann die Eindrücke auf der aktuellen Bahnbrücken-Baustelle an der Hainbrunner Straße als Farbenspiel beschreiben oder als Sinfonie von Geräuschen – in jedem Fall tut sich was hin aufs Ziel, die neue Bahnüberführung bis Oktober fertig und die Beeinträchtigungen der Anwohner beendet zu bekommen.

"Rrrh-rrrh-rrrh" gibt der sich drehende abgeknickte weiße Doppelkegelaufsatz auf dem Baustellenlaster von sich. Der Lastwagen steht rückwärts eingeparkt auf orangebrauner festgefahrener Erde direkt an einem roten Lastwagen-Auflieger. Aus einem metallgrauen Rohr kommt eine wie körniger Frisch­käse wirkende matt­graue bewegliche Masse und rutscht mit zischendem "Ssssscht!" in eine schwarze Auffangwanne, einer Badewanne nicht unähnlich. Es handelt sich um ein Betongemisch. Von dieser Wanne wird es über ein schwarzes Rohrgestänge an rotem Haltearm hoch über die Baustelle und von dort auf den letzten Zentimetern hinunter durch einen schwarzen Kunststoffschlauch gepumpt.

Genau müssen die Arbeiter auf der Bahnbrückenbaustelle in Hirschhorn den Bohrkopf der Maschine BG 28 ausrichten, damit sie die Löcher für die Betonpfeiler ausschleifen kann. Foto: Felix Hüll

Zielgenau strömt es in das schattenschwarze Bohrloch. Nach ein, zwei Minuten ist das Loch gefüllt. In ihm befindet sich ein Drahtgestell. Das sieht aus wie eine überdimensionierte Blumenrankhilfe, aber - es kommt eben drauf an, was man draus macht – dieser Stahldrahtkorb dient zur Stabilisierung des Betonpfeilers, eines von 21 Stück, die einmal zehn, einmal elf zu jeder Seite der Hainbrunner Straße im Erdboden sitzen.

Sie werden die künftige neue Brücke und ihre Widerlager auf jeder Seite der Fahrbahn stabilisieren – die überstehenden Drahtenden ragen wie Antennen, aus den bereits fertig betonierten und versenkten Pfeilern in die Luft, um später mit den daran angesetzten weiteren Drahtkörben verbunden zu werden und den Pfeiler nach oben zu verlängern.

Zwischen 12 und 15 Leute arbeiten gleichzeitig an der Baustelle, an der aktuell nach dem Abriss der alten Überführung von 1911 die Unterbauten für den neuen Brückenschlag hergestellt werden. "Im Rahmen unserer Modernisierungsoffensive in ganz Deutschland stand jetzt auch dieses Bauwerk an, um die Strecke wieder zukunftssicher zu gestalten." Das sagt Reiner Oepen. Er ist Projektleiter des Bauherrn DB Netz AG für das Fünf-Millionen-Euro-Projekt "Erneuerung EÜ (Eisenbahnüberführung) Hainbrunner Straße auf der Neckartalbahn (Strecke 4111, Bahnkilometer 13,5+50)". Diese Strecke selbst wurde ursprünglich schon 1879 erbaut.

Grund des Brückenabrisses war Handlungsbedarf, weil der alte Stahlüberbau das Ende der Nutzungsdauer erreicht hatte und die nordwestliche Stütz­wand auf der östlichen Seite bereits "ausgebaucht" war.

So soll die neue Bahnbrücke im Oktober mal aussehen. Foto: DB Netz AG

Für beide Bahnbrücken – die über die Hainbrunner wie über die Langenthaler Straße – bestand Handlungsbedarf. Da spielt es auch keine Rolle, dass auf die Bahn unerwartete hohe Kosten zukommen, weil sie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Katastrophenschäden an ihren Anlagen beheben muss. Der Austausch an der Langenthaler Straße war vor den Unwettern für erst in zwei Jahren geplant. Reiner Oepen: "Wir haben den Zwang, das 2023 in Angriff zu nehmen."

An der aktuellen Baustelle geht’s jetzt zügig weiter: Projektleiter Oepen: "Es werden die beiden Widerlager hergestellt, die im Werk vormontierten Schalungselemente auf die Baustelle gebracht, zusammengebaut, es kommen die Bewehrungseisen dran und dann fließt Beton. So Ende August errichten wir dann das Schutzgerüst für den Überbau."

Seit Mitte Juli läuft der Verkehr wieder einspurig über die Hainbrunner Straße. Während sie gesperrt war, führte die Umleitung über die Hammergasse, sonst eigentlich eine Einbahnstraße.

"Wir haben gedacht, es wird stressiger", gibt sich dort Anwohner Julius Walter erleichtert. "Ich finde gut, dass das überhaupt gemacht wird, und dass es so schnell geht. Auch Nachbarin Christa Frank lobt den Ablauf "Die haben schon gut gearbeitet." Während der Vollsperrung gingen die Schichten auf der Baustelle länger, aber "ich hör die nicht."