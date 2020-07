Hirschhorn. (MD) Rund zehn Wochen später als ursprünglich geplant startet der Umbau der Kindertagesstätte in der Klingenstraße. Das 900.000-Euro-Projekt ist seit Jahren geplant. Wie Bürgermeister Oliver Berthold in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ausführte, sind alle wesentlichen Gewerke dazu vergeben. Es fehlten noch die Metallbauarbeiten und die Herrichtung der Außenanlage. "Bis man richtig was sieht, wird es noch einige Monate dauern", sagte Berthold. Denn die Holzbauteile für den Aufbau würden von der beauftragten Firma im Werk vorproduziert und dann an Ort und Stelle aufgeschlagen.

Immerhin liege man bei den Kosten im Rahmen, versicherte das Stadtoberhaupt. Auch der Vorentwurf für das Außengelände liege vor und solle demnächst mit der Arbeitsgruppe Kindergarten abgestimmt werden.

Auch die Fertigstellung des Anbaus am Feuerwehrgerätehaus geht in die Zielgeraden. Vor ziemlich genau vier Jahren erfolgte der Spatenstich dafür. Das Projekt unter Federführung eines Eberbacher Architekten blieb jedoch weder im Zeit- noch im Kostenrahmen. Derzeit sind Berthold zufolge noch drei wesentliche Punkte offen. Zum einen die Fremdeinspeisung des Notstroms. Das müsse der neue Bauamtsleiter erledigen.

Zudem fehlten die Blitzlichter, die beim Ausrücken der Wehrleute leuchten und Verkehrsteilnehmer warnten. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollten diese montiert sein.

Ein Problem gebe es schließlich noch mit Steinen, die vom Steilhang Richtung Feuerwehrhaus und der daneben gebauten Treppe fielen. Hier überlege man, ob vielleicht Bäume gefällt werden und dann als Barriere hingelegt werden könnten, um die Steine abzufangen.

Ob die 20 000 Euro, die derzeit für die Fertigstellung des Hauses noch vorhanden seien, dafür ausreichten, wollte Ausschussvorsitzender Martin Hölz (Profil) wissen. Das, so Berthold, sei momentan fraglich und hänge vor allem mit den Kosten der Notstromeinspeisung zusammen.