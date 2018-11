Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Saniert und erweitert werden soll der in die Jahre gekommene Kindergarten in der Klingenstraße. Das Thema beschäftigte schon mehrfach die städtischen Gremien. Im Sommer verständigte man sich zunächst auf zwei Vorschläge. Der eine sah den Umbau im Erdgeschoss des aktuellen Kindergartens für drei Gruppen sowie die Einrichtung zweier weiterer Gruppen im Obergeschoss mit Ruhe- und Personalräumen vor. Bei der anderen Variante ging man von einem Neubau eines fünfgruppigen Kindergartens in der Starkenburger Straße aus. Dann könnte man das Gebäude in der Klingenstraße verkaufen.

Nun entschied die Stadtverordnetenversammlung, einen Förderantrag für die Erweiterung des bestehenden Kindergartens um zwei auf sechs Gruppen zu stellen. Damit verbunden sein soll die Aufstockung des kompletten Dachgeschosses.

Planung und Bauleitung sollen durch die örtliche Bauverwaltung erfolgen. Der Umbau soll 2018/19 geplant und 2020/21 ausgeführt werden. Die Kinder müssen freilich während der Bauphase in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden.

Dafür gibt’s drei Optionen. Zum einen käme dafür das Erdgeschoss der alten Grundschule in Betracht, zum anderen das alte Amtsgericht, das mittlerweile an Privat verkauft wurde. Auch das alte Postgebäude wäre eine Möglichkeit. Die Verwaltung soll nun entsprechende Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern führen und die Ergebnisse der Stavo zur Genehmigung vorlegen.

Sollte der Kreis Bergstraße als Eigentümer der Schule personell nicht in der Lage sein, einen Antrag auf Nutzungsänderung von dieser zu stellen, so soll dies ebenfalls die Bauverwaltung übernehmen. Und sollten alle Stränge reißen und ein Provisorium nicht möglich sein, soll sich das Bauamt auf die Suche nach einem Containerstandort für vier Gruppen begeben.

Profil Hirschhorn hatte zu diesem Komplex bereits im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss einen Antrag gestellt, der ohne Beschlussempfehlung in die Stadtverordnetenversammlung überwiesen worden war. Demnach war beantragt worden, ein Gremium zu gründen, welches für die Dauer der Maßnahme die einzelnen Schritte begleitet. Angehören sollen der Runde neben Bürgermeister Oliver Berthold Bauamtsleiter Detlef Kermbach, die Leiterin der Kindertagesstätte, zwei Vertreter des Elternbeirats sowie je ein Vertreter der drei Fraktionen plus Magistratsmitglieder. Mindestens alle sechs Wochen soll getagt werden.

Im Ausschuss kam aus den Reihen der CDU der Vorschlag auf, statt ein extra Gremium zu bilden, den Ausschuss für Stadtentwicklung damit zu betrauen. In der Stavo betonte Profil-Fraktionssprecher Martin Hölz, dass man beim ursprünglichen Antrag bleibe. CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling konnte sich auch damit anfreunden, da man flexibler sei und beim Ausschuss viel Formales wie Ladungsfristen einhalten müsse.

Ganz anders SPD-Fraktionschef Max Weber: "Der Ausschuss für Stadtentwicklung ist bei diesem Thema genau der richtige". Bei neun Ja-Stimmen von Profil und CDU sowie Enthaltungen von Max Weber und Carsten Ahlers (beide SPD) wurde der Bildung des zusätzlichen Gremiums zugestimmt.