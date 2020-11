Hirschhorn. (RNZ) Musikfreunde sind eingeladen, am Sonntag, 29. November, um 17 Uhr den Karmelabend mit den renommierten Musikerinnen Alexandra Netzold (Violoncello) und Brigitte Becker (Klavier) im Kapitelsaal des Karmeliterklosters im Livestream online zu verfolgen. Infolge der neuesten Corona-Bestimmungen kann dieses Konzert nur online übertragen werden. "Das musikalische Erlebnis wird dadurch nicht geschmälert", versprechen die Verantwortlichen.

Nachdem jetzt jedes Konzert vor Präsenz-Publikum abgesagt werden musste, haben die Künstlerinnen einem Online-Streaming zugestimmt. So müssen Freunde der Karmelabende und Fans der beiden Künstlerinnen nicht auf diesen Abend verzichten. Auf dem Programm stehen Werke von Sergej Rachmaninoff, Nadia Boulanger, Gabriel Fauré und anderen Komponisten.

Die beiden Künstlerinnen sind weithin für ihr virtuoses Spiel bekannt. Ihre neuste CD "Dances" wurde bereits im Rundfunk enthusiastisch gelobt und hat bereits weltweit tausende von Hörern begeistert, heißt es in der Pressemitteilung.

Alexandra Netzold begeistert seit über zwei Jahrzehnten ihr Publikum auf nationalen und internationalen Konzertbühnen und gilt als eine ganz besonders engagierte Botschafterin der klassischen Musik. Das Magazin "Paris Actualités Musique" würdigt attestiert ihr "ein fantastisches Spiel mit musikalischem Feuer" und zeigt sich höchst beeindruckt von "ihrem tiefgreifenden künstlerischen Ausdruck".

Netzold ist regelmäßig zu Gast bei internationalen Musikfestivals und Konzertreihen und hat bereits zahlreiche prämierte CDs veröffentlicht und Auftritte in Rundfunk- und Fernsehproduktionen absolviert. Sie ist zudem als Jurorin nationaler und internationaler Musikwettbewerbe sehr gefragt. Seit 2000 gibt sie Meisterkurse. Ihr sehr persönlicher Stil ist geprägt durch die künstlerische Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikern wie unter anderem Mstislaw Rostropowitsch und dem Amadeus Quartett.

Auch lohnt sich ein Blick auf das Instrument: Alexandra Netzold spielt ein mehr als 110 Jahre altes Violoncello von Hannibal Fagnola, Torino.

Ihre künstlerische Ausbildung führte Brigitte Becker zu den Professoren Paul Dan, Michael Ponti, Karl Kammerlander. Weitere künstlerische Anregungen erhielt sie in Meisterklassen für Liedinterpretation unter anderem bei Geoffrey Parsons und Daniel. Die Pianistin liebt die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Instrumentalsolisten. Dadurch entwickelte sich eine umfangreiche Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Sie ist außerdem eine gefragte Künstlerin im Rundfunk und hat bereits etliche CDs eingespielt.

Alexandra Netzold und Brigitte Becker treten an diesem Abend vors Online-Publikum weltweit. Für die Übertragung per Livestream zeichnet Mike Müller vom Ceol-Studio in Kortelshütte verantwortlich – eine Kooperation, die den einzigartigen Sound der beiden Künstlerinnen und die Atmosphäre des Kapitelsaals im Hirschhorner Kloster in die Wohnzimmer der Musikfreunde weltweit transportieren soll.