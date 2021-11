An die 230 Kinder der Stufen 1 bis 5 teilen sich beim Schulbesuch zwei Räume in der Ruine des Landbesitzerhauses aus Kolonialzeiten.

Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn/Berlin. Zweimal wurde die aus Hirschhorn stammende und derzeit in Berlin lebende Journalistin und Filmemacherin Julia Oelkers bereits mit Grimme-Preisen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erhielt sie den "Einheitspreis 2020" in Silber für eine ihrer Web-Dokumentationen. Doch neben ihrer erfolgreichen journalistischen Arbeit widmet sich Oelkers seit einiger Zeit noch einer ganz anderen Aufgabe: gemeinsam mit ihrem Ehemann Ibraimo Alberto hat sie ein Schulprojekt in Charonga, einem kleinen Ort im Dschungel von Mosambik, initiiert. Es ist das Heimatdorf ihres Mannes. 15 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Chimoio leben die Menschen dort über eine hügelige Gegend verstreut vorwiegend von einer Landwirtschaft, die allein der Selbstversorgung der Familien dient.

Die aus Hirschhorn stammende Journalistin und Filmemacherin Julia Oelkers. Foto: privat

"Mein Mann ist ja noch zur Kolonialzeit geboren", berichtet Oelkers. Die Unabhängigkeit von den portugiesischen Kolonialherren erfolgte erst 1975. Die Dorfbewohner mussten damals für den portugiesischen Landbesitzer arbeiten, "Schulbildung war für schwarze Kinder kaum vorgesehen". Doch Ibraimo Alberto erkämpfte sich das Recht, zur Schule zu gehen und legte dafür täglich einen Weg von 18 Kilometern zu Fuß zurück. Nach dem Ende der Kolonialzeit wurden von der Regierung Mosambiks allmählich Schulen eingerichtet, auch eine Primarschule für die Jahrgänge 1 bis 5 in Charonga. Rund 230 Kinder teilen sich dort zurzeit zwei Räume in der Ruine des ehemaligen Landbesitzerhauses. Fenster gibt es schon lange nicht mehr, das Dach ist defekt. Es fehlt an Mobiliar, ein Großteil der Kinder sitzt auf dem Boden. Unterrichtet wird teilweise im Freien. Während der Regenzeit ist Unterricht zeitweise gar nicht möglich.

Vor ein paar Jahren kam im Dorf der Wunsch nach einer neuen Schule auf. Als Julia Oelkers und Ibraimo Alberto bei einem ihrer regelmäßigen Besuche davon erfuhren, versprachen sie, die Dorfbewohner nach Kräften bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Gemeindevorsteher Alexandre José Magare und Ibraimo Alberto bei einer Versammlung mit Verantwortlichen aus dem Dorf und dem District 2020, wo über den Schulbau gesprochen wurde. Foto: privat

"Mein Mann ist 1981 in die DDR gegangen, erzählt Oelkers. "Das war damals die absolute Ausnahme, dass jemand aus dem Dorf so eine Möglichkeit erhielt." Der "sozialistische Bruderstaat" hatte Alberto die Möglichkeit zu studieren versprochen. Stattdessen wurde er allerdings bereits bei seiner Ankunft am Flughafen zur Arbeit in einem Fleischkombinat abkommandiert. Wie er sich dennoch nach oben boxte und welchen rassistischen Anfeindungen er sich später in der Bundesrepublik ausgesetzt sah, beschreibt er in seinem Buch "Ich wollte leben wie die Götter". "Bei unseren Besuchen in Charonga macht er seinen Neffen und Nichten immer wieder deutlich, wie wichtig Bildung ist, um neue Wege einschlagen zu können."

Nach wie vor ist Portugiesisch die Amtssprache in Mosambik. Daneben gebe es über zwanzig einheimische Sprachen, berichtet Oelkers. "Die Kinder sprechen in ihren Familien nur die Lokalsprache. Wenn sie nicht in die Schule gehen und Portugiesisch lernen, kommen sie nie aus ihrer Region raus." Wie also konnte man die Initiative der Dorfbewohner für eine neue Schule unterstützen?

Der Baufortschritt der auf Unterstützer angewiesenen neuen Schule. Foto: privat

Im Verein "Schulpartnerschaft mit Mosambik e.V." mit Sitz im hessischen Hungen fanden Oelkers und Alberto einen Partner für ihr Vorhaben. 1988 gegründet, hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, im Partnerland Mosambik jungen Menschen Zugang zu schulischer Bildung zu ermöglichen. Dabei finanziert er, unterstützt durch Fördermittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und von privaten Partnern, Schulbauten in Mosambik. "Der Verein hatte in der Region gemeinsam mit Leuten von dort schon zwei Schulprojekte durchgeführt, er kennt sich dort aus und hat gute Kontakte zur Distriktregierung", so Oelkers. "Über ihn konnten wir für Charonga auch die Förderung des BMZ bekommen."

2019 wurden die Anträge für den Bau der Schule gestellt. Im vergangenen Juli konnte mit dem Bau begonnen werden, und "er macht gute Fortschritte", wie Fotos zeigen. Nach der Fertigstellung wird die Schule für die Klassen 1 bis 7 laut Oelkers der Gemeinde übergeben und vom Staat Mosambik betrieben. 410 Schülerinnen und Schüler können dann in fünf Klassenräumen unterrichtet werden. Ein Verwaltungsbau, Sanitäranlagen und drei Lehrerhäuser gehören ebenfalls zum Schulkomplex. Und: "Die Schule ist das erste Gebäude in der Gemeinde, das Strom bekommt", berichtet Oelkers. So können abends dort auch Alphabetisierungskurse für Erwachsene stattfinden.

Darüber hinaus haben Oelkers und Alberto gemeinsam mit dem Schulpartnerschaftsverein die Nichtregierungsorganisation Chinga Musikana mit ins Boot geholt, die, so Oelkers, in erster Linie Frauen und Mädchen durch Veranstaltungen etwa zu Gewalt- und Aids- prävention und zur Vermeidung von Teenager-Schwangerschaften unterstützt. Angebote wie Nähkurse oder ein Schulgarten runden die "Mädchenarbeit" ab. Während Schulunterricht und Alphabetisierungskurse vom Staat getragen werden, finanziert sich die Mädchenarbeit der NGO allerdings allein durch Spenden. Um diese Arbeit sicherzustellen und um den Schulbau fertigzustellen, wendet sich Julia Oelkers daher mit der Bitte um Unterstützung auch an ihre ehemalige Heimatregion im Neckartal. Eine Partnerschule für den persönlichen Austausch mit der Schule in Charonga wurde mit dem Gymnasium in Möckmühl gefunden. Als nächstes will Oelkers eine eigene Website und einen Blog einrichten, wo Interessierte sich künftig über den Fortgang des Schulprojekts informieren können.

Info: Informationen zu "Schule Charonga" auf www.schulpartnerschaft-mosambik.de oder bei Julia Oelkers, E-Mail hallo@charonga-schule.de . Spendenkonto: Schulpartnerschaft mit Mosambik e.V., Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE59.5139.0000.0081 3333 19, Stichwort "Charonga".