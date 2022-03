Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Wenn es eine Veranstaltung mit Geling-Garantie gibt, dann war es die Lesung mit Texten von Heinrich Weis am Freitagabend im "Hirsch". Alles hat gepasst: Veranstalter, Thema, Protagonisten, Ambiente. Und das Publikum auch. Corona- und platzbedingt waren nur 30 Zuhörer zugelassen, die Plätze waren schnell vergeben. Eine geschlossene Gesellschaft im besten Sinn.

Heinrich Weis, aus einer alt eingesessenen Hirschhorner Handwerkerfamilie stammend, wurde Lehrer und später Feuilleton-Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Freiburg und Mitglied im PEN-Club. Mit den "Gestalten der Kindheit" wirft er ein Schlaglicht auf das Leben im Ort zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Eine Kindheit auf dem Land: Im Sommer läuft man barfuß, tappt durch warme Kuhfladen und Pferdeäpfel, badet im eiskalten Mühlbach und fängt Forellen mit bloßen Händen, die dann wieder zurück ins Wasser geworfen werden, was hätte man mit dem Fang auch machen sollen, wenn man sich nicht erwischen lassen darf? Leben als Abenteuerspielplatz, Schule kommt nicht vor, Pflichten kaum. Auf die kleinen Geschwister aufpassen, das mussten alle, das gemeinsame Schicksal hat man eben auch zum Spiel gemacht. Die Kleinen haben es nach den Schilderungen von Heinrich Weis manchmal nur mit Glück und ein paar Schrammen überlebt.

Lausbuben-Geschichten? Das auch, aber die Koordinaten dieser Kindheit sind die Orte und die Menschen, die damit verbunden sind, Persönlichkeiten mit ihren ganz besonderen Eigenheiten. Nach allgemeinem Verständnis einfache Leute, an Wissen und Können sind sie den "Besseren" gleichwertig, mindestens. Die Pflegemutter, die ihm Liebe und Zuwendung einer echten Mutter gab, der Rübezahl-Großvater: auch er geliebt und bewundert; der Vater: fachkundig, talentiert, mutig, allseits geachtet. Augenscheinlich liebt er seinen Sohn, und er will wohl sein Bestes. Aber das kriegt er nicht; wo Respekt und Furcht dominieren, kann sich richtige Liebe nicht entwickeln.

Die Welt des Buben ist eine Welt der Handwerker. Wer Nägel brauchte, geht zum Nagler. Ein hutzeliges Männchen, schmiedet sie nach Bedarf aus dünnen Eisenstangen, ein abgerichteter Hund springt ins Laufrad und treibt den Blasebalg an. Der Töpfer, in den Kindheitserinnerungen ist er ein Künstler, kriegt als gestandener Mann noch seine Lektion fürs Leben. Schneidmüller, Wagenmacher, Hufschmied: Ihr Wissen und Können scheint vollkommen, und doch hat keines der Handwerke außer dem des Vaters überlebt.

Aber manchmal blitzen bei den Zuhörern eigene Kindheitserinnerungen auf: Die Angst vorm Zahnarzt, das Schwimmen am Wehr. Sie giggeln bereits, wenn die Geschichten nach einleitenden allgemeinen Betrachtungen Fahrt aufnehmen, sie wissen, was kommt und freuen sich darauf. Weis weiß, wie man Wirkung erzeugt, Brigitte Gerhart und Ludwig Heyer, die seine Texte vortragen, wissen es auch, gekonnt haben sie die Erzählungen so dosiert gestrafft, dass Fehlstellen nicht fehlen.

Gefühlt jeder in Hirschhorn kennt die Geschichten, Aloisia Sauer hat sie nicht gekannt. Die Liebe kam spät, aber heftig. Als sie aus Mainz nach Hirschhorn zurückkam, fiel ihr das Buch in die Hände und traf sie schnell mitten ins Herz, die Lesung wurde ihr zur Herzenssache. Wie das Langbein-Museum, für neue Vorhaben wird Geld gebraucht. Die Vorsitzende des Museumsvereins weiß, wie man Menschen und Ideen zusammenbringt, die Lesung ist eines von mehreren Projekten. Weil der "Hirsch" offiziell den Gastbetrieb noch nicht wieder aufgenommen hat, hat sich Aloisia Sauer neben aller Vorbereitungsarbeit noch selbst in die Küche gestellt und Flammkuchenröllchen mit Frischkäse gemacht. Feines Fingerfood, "das nicht knuspert"; nichts sollte den Hörgenuss stören.

Der wurde maximal durch Christina Lechner mit volkstümlichen Weisen auf der Harfe bereichert. Den zweiten Teil der Geschichten gibt es am 22. April wieder um 19 Uhr im "Hirsch".