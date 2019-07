Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Drei Schwerpunkte hatte die Bürgerversammlung im Bürgersaal des Rathauses. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren rund 60 Besucher gekommen, darunter nahezu alle Stadtverordneten und Stadträte. Vorsteher Harald Heiß begrüßte.

Es ging um die Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gebührenhaushalte. Zweitens stand das Bedarfs- und Entwicklungskonzept der städtischen Kindertageseinrichtungen mit Aufstockung des Kindergartens in der Klingenstraße sowie das Einrichten einer vierten Gruppe in Langenthal auf der Tagesordnung. Und drittens rief Heiß das Thema Entwicklung der Haushalte ab 2020 auf.

Die Verwaltung hatte mit Bürgermeister Oliver Berthold, Bauamtsleiter Detlev Kermbach, Hauptamtsleiter Sascha Flick, Mitarbeiter Arne Endreß und Kevin Jung von der Finanzabteilung ihre Spitzen aufgeboten, um den Bürgern Auskunft zu geben und Rede und Antwort zu stehen.

Jede Menge Kanäle habe man in Hirschhorn, so Kermbach zum Einstieg. Nach der Eigenkontrollverordnung sei die Stadt verpflichtet, diese mit Kamerafahrten in regelmäßigen Abständen untersuchen zu lassen. Stelle sich dabei ein Strang als extrem schlecht dar, müsse dieser innerhalb von maximal fünf Jahren saniert werden.

Zwischen 2009 und 2016 habe man 1,4 Millionen Euro für Kanalsanierungen aufgewendet, rechnete Kermbach vor und erläuterte, dass Schäden vor allem durch falsche Hausanschlüsse und Wurzeleinwuchs aufgetreten seien. Der Kreis Bergstraße fordere, dass bis 2024 weitere Kanäle mit besonders hohen Schadstufen instand zu setzen sind. Kostenvolumen: Rund 1,28 Millionen Euro. Und bei der Wasserversorgung sehe es nicht viel besser aus, Kermbach.

Es gebe einen "Riesen-Investitionsstau". Gut 1,6 Millionen Euro müsse die Stadt dafür in die Hand nehmen. Teuerste Einzelposition sei die Sanierung des Hochbehälters am Schloss für 866.000 Euro. Da stünden unter anderem Betonsanierung, Abdichtungen der Außenwände, Erneuerung von Filteranlage und Elektroninstallation sowie Edelstahlverkleidungen an.

Für Leitungen in Igelsbach müsse man rund 80.000 Euro aufwenden, für die Quelle weitere 58.000 Euro. Finanzfachmann Kevin Jung erklärte, dass die Gebührenhaushalte "eigenständige kleine Haushalte im städtischen Haushalt" seien. Die hätten kostendeckend zu sein. "Man darf nur so viel einnehmen, wie man ausgibt". Innerhalb von fünf Jahren seien Kostenunter- und - überdeckungen auszugleichen. Das schreibt der Gesetzgeber so vor. 2019/20 ändere sich für den Bürger zunächst mal nichts, da die Gebühren erst kürzlich neu berechnet worden seien, versicherte Jung.

Sascha Flick stellte die Entwicklung der Nutzerzahlen in den Kindergärten vor und erläuterte, dass seit Januar 2013 für Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Rechtsanspruch auf einen Platz bestehe. Die Entwicklung zeige, dass für über Dreijährige mehr Bedarf vorhanden sei als für unter Dreijährige. Man müsse daher zeitnah Vorsorge treffen, um den Bedarf decken zu können. Dazu gehöre auch eine vierte Gruppe für Langenthal. Dies sei relativ einfach umzusetzen, da diese bereits beim Bau der Einrichtung vorgesehen worden sei.

Den Waldkindergarten mit derzeit 14 Sprösslingen solle man erhalten. "Wenn der wegfiele, hätten wir ein großes Problem", sagte Oliver Berthold zu der derzeit nicht mit städtischen Mitteln geförderten Einrichtung.

Die Kindertagesstätte in der Klingenstraße solle "qualitätsmäßig" verbessert werden, betonte Flick. Inklusive Option der Erweiterung von Gruppenräumen. "Aber es kann sich in zwei Jahren viel ändern an den Bedarfszahlen", schränkte er ein. Detlef Kermbach beleuchtete die technische Seite des Umbaus. Statt der ursprünglich geplanten Komplettaufstockung des Gebäudes setze man aus finanziellen Gründen nun auf die "Ein-Drittel-Lösung" mit Kosten von 769.000 Euro, wozu es Zuschüsse in Höhe von 150.000 Euro gebe. "Sehr schwierig sein" werde der Ausgleich der Haushalte ab 2020, prognostizierte Harald Heiß zum dritten Thema der Versammlung. Kevin Jung nannte die Gewerbesteuereinnahmen ihrer Schwankungen wegen "einen Risikofall". Zudem blieben von dem Geld nur um die 20 Prozent bei der Stadt hängen. Das Gesetz verpflichte aber zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts. Bereits 2019 haben Letzteres nur Bestände aus der Kasse ermöglicht, so Heiß. 2020 und 2021 fehlten 211 000 bzw. 209.000 Euro.

Um das zu kompensieren müsse man entweder gewohnte Standards einschränken oder Steuern erhöhen. Das Regierungspräsidium Darmstadt habe etwa die Grundsteuer vorgeschlagen. In zwei Wochen tage der aus Verwaltung und Politik bestehende Hirschhorner Konsolidierungsrat, um Verbesserungen der Haushaltslage auszuloten. Ziel sei, die Steuererhöhungen so gering wie möglich zu halten. "Aber drum herumkommen werden wir wohl nicht", machte Jung deutlich. "Hier ist die Grundsteuer ja jetzt schon viel höher als in München", beschwerte sich daraufhin ein Bürger.