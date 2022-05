Hirschhorn (fhs) Nachdem Neckarsteinach Mitte Januar eine Ladesäule (an der Hauptstraße 17) erhalten hatte, steht jetzt seit April auch in Hirschhorn so eine "Tanke" für Elektrofahrzeuge. Der Lade-Parkplatz befindet sich östlich unterhalb des Bahnhofs an der Neckarsteinacher Straße 18. Dort finden sich zwei Ladepunkte mit jeweils bis 22 KW Leistung für Stecker "Mennekes Typ 2".

Hirschhorns Säule ist im Rahmen einer zweiten Förderrunde des Förderprogramms "Ladesäulen für Südhessen 2.0" finanziert worden. Von den 12.000 Euro Kosten dafür trägt die Stadt nach Angaben der Firma Entega rund 1600 Euro. Das "Zapfen" bezahlen kann man mit einer "Entega-Ladekarte", aber auch via QR-Code-Scan mit dem Smartphone per PayPal, mit Kreditkarte oder mittels EC-Lastschrift. Laut Bürgermeister Oliver Berthold ist noch zu prüfen, ob und welche zeitliche Regelung angegeben werden muss, wie lange ein Parkender über den eigentlichen Ladevorgang hinaus den Ladestellplatz belegen darf.

Nach Angaben des Heppenheimer Landratsamts befinden sich in Hirschhorn von aktuell 9596 zugelassenen E-Fahrzeugen im Kreis Bergstraße 20 in Hirschhorn und 46 in Neckarsteinach.

Hybrid-Fahrzeuge zählte die Zulassungsstelle kreisweit 26 334, in Hirschhorn 62 und in Neckarsteinach 78.