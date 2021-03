Von Marcus Deschner und Elisabeth Hinz

Hirschhorn/Neckarsteinach. Hundert betagte Hirschhorner kamen gestern in den Genuss der Corona-Schutzimpfung. Ihnen wurde die erste Dosis des Vakzins im Bürgersaal verabreicht. Die zweite wird am 30. März am selben Ort gegeben. Bereits tags zuvor war das mobile Impfteam des Kreises Bergstraße in Neckarsteinachs Vierburgenhalle.

Vom reibungslosen Ablauf der Prozedur in Hirschhorn überzeugten sich gestern Morgen Bürgermeister Oliver Berthold als "Hausherr", Landrat Christian Engelhardt, Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß und CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling.

Wochen vor dem Impftermin stand Oliver Berthold mit dem Landrat schon in Verbindung, um nicht so mobilen Bürgern den langen Weg ins Impfzentrum des Kreises in Bensheim zu ersparen. Impfmöglichkeiten im wesentlich näher gelegenen Heidelberg oder in Sinsheim schieden aus, da beide Städte in Baden-Württemberg liegen. Als sich der Vor-Ort-Termin im hessischen Neckartal abzeichnete, habe man über 300 Hirschhorner, die älter als 80 Jahre sind, angeschrieben und ihre Impfbereitschaft abgefragt, sagte Berthold. Rund hundert Rückmeldungen kamen zur Verwaltung. Vor kurzem habe man die Impfwilligen nochmals informiert, und Gestern war es soweit.

Ein aus neun Personen bestehendes Impfteam rückte an. Im Bürgersaal war alles genau nach Hygieneregeln gestaltet. Am Rathauseingang wurden die Impfberechtigten von Tatjana Gruneberg in Empfang genommen und von Auszubildender Paula Manschitz in den Bürgersaal geleitet. Dort gab es mehrere, mit mobilen Stellwänden abgegrenzte Kabinen. Teamarzt Dr. Martin Thomas fragte u.a. nach Vorerkrankungen und einzunehmenden Medikamenten wie etwa Blutdrucksenkern. Dann setzten die Helferinnen den kleinen Piks.

Weiter ging’s im Saal zu mit Abstand aufgestellten Stühlen, auf denen die Geimpften eine Viertelstunde warten mussten. "Reine Vorsichtsmaßnahme", sagte Dr. Thomas. Dann konnte man schon wieder den Saal verlassen. Wegen "Einbahnverkehr" allerdings über den Ausgang des Bürgersaals.

"Wir verimpfen hier das Produkt der Firma Moderna", erklärte Dr. Thomas. Das habe den Vorteil, "dass dieser Impfstoff nicht so wahnsinnig gekühlt werden muss", wie das bei der Medizin anderer Anbieter der Fall sei. "Logistisch ist das sehr aufwendig", betonte Christian Engelhardt im Hinblick auf die Vor-Ort-Impfzentren, die man allen Kreisgemeinden anbiete, die weiter als 20 Kilometer von Bensheim entfernt sind.

Man sei einer von nur drei hessischen Landkreisen, die diesen Service anbieten. Falls die Hausärzte nach Engelhardts Einschätzung ab Mitte April auch Impfungen anbieten, "wäre das die dezentralste Stelle, die’s gibt".

Die Pandemie halte den Kreis sehr auf Trab; das Gesundheitsamt beschäftige momentan mehr als 200 Mitarbeiter. Die Impfteams sind laut Engelhardt aber beim Katastrophenschutz angesiedelt. Teilweise Ruheständler, Berufsrückkehrer und auch Ehrenamtliche arbeiteten hier mit. Tags zuvor waren in der Neckarsteinacher Vierburgenhalle auch rund 100 mehr als 80 Jahre alte Senioren geimpft worden. Geplant sind solche Impfungen auch noch in sieben weiteren Orten, die mehr als 20 Kilometer von Bensheim entfernt seien.

Die neun Mitglieder des Bensheimer Impfzentrums unterstützten vier Neckarsteinacher Impflotsen: Wolfgang Spranz, Melanie Munk, Michael Müller und Reiner Kohl sowie als Arzt Dr. Wolfgang Rüdinger aus Nieder-Liebersbach. Erika und Hermann Seibert sitzen nach der Impfung auf den Stühlen und sind sehr zufrieden: "Den Pieks habe ich kaum bemerkt", sagt der 85-Jährige, "aber jetzt ist man doch etwas beruhigter."