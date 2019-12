Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Erhalten werden soll der Hirschhorner Waldkindergarten. Einstimmig empfiehlt der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung, einen entsprechenden Vertrag mit dem Trägerverein Postillion abzuschließen. Der private Träger wollte die Einrichtung nämlich wegen des defizitären Betriebsergebnisses dicht machen. Das scheint nun vom Tisch zu sein, da die Stadt finanziell mit ins Boot steigt.

16 Kinder, darunter 14 aus Hirschhorn, werden in der Einrichtung derzeit betreut. Wie Bürgermeister Oliver Berthold in der Sitzung ausführte, wollte der Trägerverein ursprünglich, dass die Kommune das Defizit inklusive Investitionskosten übernimmt und hatte einen Vertragsentwurf dazu vorgelegt.

Den habe man überarbeiten müssen, auch da er baden-württembergischem Landesrecht angepasst gewesen sei. Verschiedene Umsetzungen in hessisches Landesrecht seien nicht durchführbar gewesen. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass es die vorgeschlagenen Abrechnungsmodalitäten ein für den städtischen Haushalt nicht kalkulierbares Kostenrisiko mit sich gebracht hätte, bei dem man sich zusätzlich schwer aus den geschuldeten Vertragsleistungen hätte „herausziehen“ können.

Daher habe man ein Lösungsmodell entwickelt, durch das jedes in die Einrichtung aufgenommene Hirschhorner Kind mit einem „fairen“ Betrag gefördert werde. Zusätzlich würden die Landesförderungen, die die Stadt für die Freistellung der über dreijährigen Kinder erhält, in entsprechender Höhe an den Verein weitergeleitet. Die Höhe des Zuschusses orientiere sich an den Vorgaben des Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuches. So sollen ab 1. Januar 2020.227, 88 Euro je Monat an den Träger fließen, ab 1. März dann 230,81 Euro. Das macht in Jahressumme fast 40 000 Euro Förderung aus. Als „saubere Sache“ bezeichnete Oliver Berthold das so gefundene Modell. Nach einem Jahr soll diese Lösung „evaluiert“ werden.

Die Eltern sind mit 70 Euro Beitrag je Monat dabei. Manche Zuhörern in der Sitzung kritisierten das, da man in den städtischen Einrichtungen nichts bezahlen müsse. Der elterliche Obolus für den Waldkindergarten müsse deshalb entrichtet werden, da dieser aus privater Initiative entstanden sei, so Berthold.

Ursprünglich habe der Trägerverein sogar einen Elternmonatsbeitrag von 140 Euro vorgesehen. Nach einer Erstkalkulation sei auch nicht damit zu rechnen, dass der 70-Euro-Betrag erhöht werden müsse. Voraussichtlich ohne Defizit könne der Waldkindergarten mit der städtischen Förderung betrieben werden.

Gemäß dem Wunsch der Stadtverordnetenversammlung habe man ein Sonderkündigungsrecht für beide Parteien sowie eine Kostendeckelung in das Papier aufgenommen.

„Wo werden denn die Kinder untergebracht, wenn’s den Waldkindergarten nicht mehr gibt“, fragte eine besorgte Mutter. Für diesen, aus derzeitiger Sicht eher unwahrscheinlichen Fall, so Berthold, habe man noch Kapazitäten in den städtischen Kindertagesstätten.

Der Beirat von Postillion habe dem Vertragsentwurf mittlerweile zugestimmt.