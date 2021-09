Dieser Hinweis kündigt die bevorstehende Praxisschließung in Hirschhorn an. Foto: MD

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Wir bedauern, unsere Praxis aus betrieblichen und gesundheitlichen Gründen am 30.9. 2021 schließen zu müssen", steht auf einem Zettel, der an der Tür der Hausarztpraxis von Privatdozent Dr. Tobias Freund in der Hirschhorner Hauptstraße 15 hängt. "Aufgrund einer fortschreitenden Muskelerkrankung bin ich leider gezwungen, meine Hausarztpraxis aufzugeben", bestätigt der Allgemein- und Familienmediziner am Telefon. Genauso bedauert er, "dass es mir bislang nicht gelungen ist, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden". Obwohl er die Praxis verschenken würde. "Es gibt halt einen Mangel sowohl an Ärzten, als auch an medizinischem Fachpersonal", sagt Freund.

Drei seiner Arzthelferinnen seien schwanger bzw. in Elternzeit, die verbliebenen drei hätten in den zurückliegenden Monaten schier "Übermenschliches" geleistet. Zumal nicht alle Vollzeit beschäftigt seien.

2014 stieg Freund in die Praxis des langjährigen Hirschhorner Arztes Dr. Mikolaiczik ein und übernahm diese ein Jahr später. Die in diesem Zuge mit übernommene Zweigstelle in Neckarsteinach musste er bereits 2018 wieder schließen, da die bei ihm angestellte Ärztin überraschend kündigte. Alle seine Helferinnen hätten bereits anderweitig Jobangebote, versichert Freund. Und auch seine Kollegin Dr. Ragini Gandhi, die ihn stundenweise unterstützt, habe vielfältige berufliche Perspektiven.

Die medizinische Versorgung der hiesigen Bevölkerung sieht er nicht gefährdet. Zumal mit Dr. Soder und dessen Tochter weiterhin Ärzte in Hirschhorn praktizierten. Außerdem seien viele seiner Patienten auch aus Oberzent. Da habe sich mit der Ärzteversorgung in den letzten Jahren auch etwas zum Positiven verändert. So lange es ihm noch möglich sei, werde er in Hirschhorn seine psychotherapeutischen Angebote aufrechterhalten, betont Freund. Eine Lehrtätigkeit an der Uni übe er seit letztem Jahr schon nicht mehr aus. Obwohl gerade letzte Woche eine Aspirantin für die Praxis-Nachfolge wieder "abgesprungen" ist, hat der Mediziner "noch einen Funken Hoffnung". Diese Woche gebe es noch ein Gespräch mit einer Kollegin.

"Knall auf Fall" habe er von der Praxisschließung erfahren", sagt Erster Stadtrat Steffen Laick, der den derzeit in Urlaub befindlichen Bürgermeister Oliver Berthold vertritt. Auch der Stadt sei sehr daran gelegen, dass die Praxis weitergeführt werde, so Laick.