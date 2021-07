Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn-Ersheim. "Es soll jedenfalls nicht aussehen wie quietschneu", sagt Elena Mittelfarwick, Diplom-Restauratorin aus dem Hessischen Landesamt für Denkmalpflege. Darin sind sich alle einig. Aber so wie er grade ist, soll der "Ölberg" an der Ersheimer Kapelle natürlich nicht bleiben. Beim Ortstermin am Montag diskutierten die Verantwortlichen das weitere Vorgehen. Dass der aktuelle Zustand die Besucher irritieren könnte – und dabei vor allem die, die für die Restaurierung gespendet haben –, befürchtet Paul Kessler, der Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche.

Die Szene aus behauenem Sandstein ist als kunst- wie lokalhistorische Kostbarkeit bekannt. Vor 60 Jahren wurde sie neu bemalt, in guter Absicht, aber mit untauglichen Mitteln. Die verwendete Farbe war "zu dicht", erklärt Diana Ecker von der Kirchlichen Denkmalpflege des Bistums Mainz: Feuchtigkeit konnte eindringen, aber nicht mehr entweichen und schädigte so die Substanz darunter. Ein entsprechendes Restaurationsgutachten wurde vor zehn Jahren erstellt, für eine fach- und farbgerechte Restaurierung hatte sich der verstorbene Arzt und Heimatforscher Dr. Ulrich Spiegelberg eingesetzt und mit dem Förderverein der Klosterkirche Spendensammlungen initiiert.

2019 beauftragte die Diözese Mainz die Diplom-Restauratorin Silke Böttcher mit den weiteren Arbeiten. Als erste Maßnahme trug sie mit einem aufwendigen Mikrodampf-Verfahren die jüngste Farbschicht ab. So freigelegt zeigte sich, dass das frühere Bearbeitungen des Werks in einem Umfang erhalten waren, wie das so nicht zu erwarten war.

Nun stellt sich die Frage des weiteren Vorgehens, eine Entscheidungsfrage. Eine Möglichkeit: Das Vorhandene zeigen und nur die Fehlstellen retuschieren.

Seit seiner Entstehung ist das Ensemble zwei- bzw. dreimal verändert worden. In der ersten Phase entstanden die Skulpturen, die im Kloster entstanden sind, sie sind etwa 100 Jahre älter als die umgebende Szenerie und Architektur an der Ersheimer Kirche, wo sie um 1650 aufgebaut wurden. Die Farbgebung wurde später epochentypisch verändert.

"Es geht jetzt darum zu erkennen, welche Phasen zusammengehören", erklärt Silke Böttcher. In den meisten Bereichen könne man die Zweitfassung auf den Figuren und damit Erstfassung des gesamten Ensembles rekonstruieren und damit auch das, was danach gemacht wurde.

Soll man nun entsprechend der zweiten Fassung restaurieren und übermalen, was später kam? Möglich wäre auch, dass man von Beidem etwas sieht und wahrnehmen kann, dass es unterschiedliche Phasen an dem Werk gab. Die weiteren Arbeiten werden da mit entscheidend sein, sagt Silke Böttcher. Roland Ziegler, der Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche, hofft, dass sie noch in diesem Jahr abgeschossen werden.