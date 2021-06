Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Schwerpunktthema in der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag im Bürgersaal war die Kindertagesstätte Klingenstraße. Genauer: die erneute Budgetüberschreitung bei Umbau und Erweiterung. Das hatte bereits in der letzten Stavo vor knapp zwei Wochen für mächtig Zoff gesorgt. Am Mittwoch letzter Woche traf sich die Steuerungsgruppe mit Vertretern der Verwaltung, der Fraktionen und der Eltern vor Ort, "um eine sinnvolle und pragmatische Lösung" für die Gestaltung des Außengeländes zu finden. Denn dafür war ursprünglich ein Budget von 100.000 Euro vorgesehen. Viel zu wenig, wie sich später herausstellte. Denn das Geld war für den Über-Dreijährigen-Spielbereich vorgesehen. "Die kostenmäßige Betrachtung des Spielplatzes U 3", also der Kleinkinder, "wurde nicht berücksichtigt", heißt es dazu in der Drucksache.

Zudem schossen die Kosten für die Elektroarbeiten in die Höhe. Um es vorwegzunehmen: Nach einiger Diskussion billigte das Gremium bei Gegenstimme von Thomas Wilken (SPD) erneut überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 75.000 Euro, um die Maßnahme zu Ende führen zu können. Jedoch nach Maßgabe an die Verwaltung, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Bekanntermaßen waren dafür ursprünglich 713.000 Euro veranschlagt, derzeit liegt man bei knapp 1,1 Millionen Euro. Vor allem die Überschreitung bei der Elektrotechnik stieß einigen sauer auf.

Drei Alternativen standen zunächst in der Vorlage zur Auswahl. Zum einen, die Mittel für das Außenspielgelände und die Mehrkosten für den Elektriker bereitzustellen und durch eine Haushaltssperre beim Posten "Abwasserbeseitigung; Sanierung der Ortskanalisation" wieder aufzufangen. Das wurde später auch so beschlossen. Weiter stand im Raum, den Spielbereich für die Ü 3-Kinder zeitnah auszuschreiben und bis zum Kindergartenstart am 16. August fertigzustellen, den U 3-Bereich zunächst jedoch auszuklammern. So hätte die Stavo in "regulären" Sitzungen darüber befinden können, was jedoch mit späterer Fertigstellung dieses Bereichs einhergegangen wäre. Dritte Möglichkeit: im Bereich der Ü 3-Kinder fast keine Erdarbeiten vorzusehen, damit Geld einzusparen und dieses in den U 3-Bereich zu investieren. Doch auch dann hätte das Budget wohl nicht ausgereicht und die Erhöhung im Nachgang durch den Magistrat freigegeben werden müssen.

"Reichen die 75.000 Euro aus, damit wir in den nächsten zehn, zwanzig Jahren nicht mehr darüber reden müssen?", wollte SPD-Fraktionschef Max Weber wissen. Davon gehe er aus, wollte aber "nicht Brief und Siegel" geben, so Bürgermeister Oliver Berthold. Denn bis auf ein Gewerk sei alles vergeben. Aber er könne auch nichts dafür, wenn etwa Beton künftig erheblich teurer würde.

Wenn tatsächlich der frühere Bauamtsleiter für die nun unzutreffenden Kostenansätze verantwortlich sei, wie es immer wieder durchklang, stelle sich die Frage, ob man bei diesem nicht Regress nehmen könne, warf Thomas Wilken (SPD) ein. Ob es teilweise eine "Fehlplanung" gegeben habe, könne man schwer sagen, entgegnete Berthold. Und für einen Regress müsse man einen Schaden nachweisen können. Es gehe auch nicht darum, einen "Sündenbock" zu finden, aber der Nachfolger dürfe nun "nicht alles abbekommen", verwahrte sich der Bürgermeister. Niemand schiebe diesem eine Schuld zu, betonte Dirk Gugau. Man wolle nur "kritisch nachfragen". Wie sich die Kostensituation entwickele, sehe man mit Bedenken, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling. Vor allem auch bei der Elektrotechnik.

Bei den Elektroarbeiten sei die Ausschreibung seinerzeit "relativ offen gehalten worden", klärte Bauamtsleiter Ali Köklü auf. Der ursprüngliche Ansatz habe 65.000 Euro betragen, nun sei man bei 125.000 Euro. Am Gebäude seien nun keine Kostensteigerungen mehr zu erwarten, eher noch Einsparpotenzial.