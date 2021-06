Hirschhorn. (RNZ) Am Tag der Streckensperrung im Neckartal, am 2. Juli, beginnt mit deren Abriss die zweite Bauphase der Erneuerung der Eisenbahnbrücke in der Hainbrunner Straße. In der Zeit von Donnerstag, 8., bis Dienstag, 13. Juli, muss die Hainbrunner Straße dafür komplett gesperrt werden. In diesem Zeitraum wird ein 750 Tonnen-Autokran aufgebaut, mit dem die alten Stahlüberbauten ausgehoben werden. Anschließend werden die alten Widerlager abgebrochen.

Während der Vollsperrung der Hainbrunner Straße wird innerörtlich eine Umleitung über die Hammergasse eingerichtet. Die Einbahnstraßenregelung in der Hammergasse wird dafür aufgehoben und ein Parkverbot ausgeschildert, so dass der Verkehr in beide Richtungen geführt werden kann. Die Feuerwehr erhält eine ampelgeregelte Vorrangschaltung. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen diesen Weg benutzen, da während der Bauarbeiten der Baustellenbereich nicht passiert werden kann.

Für den überörtlichen Verkehr wird eine sstrecke über Heddesbach, Affolterbach und Oberzent ausgeschildert.

Vom 30. Juni bis 28. Juli kommt es wegen des Einsatzes von Großmaschinen zur Gleiserneuerung und Schotterreinigung zudem zu nächtlichen Lärmbelästigungen zwischen 22 und 6 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.