Hirschhorn. (MD) Der Hirschhorner Waldkindergarten ist gerettet. Einstimmig beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag in der Mark-Twain-Stube einen entsprechenden Vertrag mit dem Träger Postillion abzuschließen. Der soll zu Beginn des Jahres 2020 in Kraft treten.

Der private Träger wollte die Einrichtung ursprünglich wegen des defizitären Betriebsergebnisses dicht machen. Das hat sich nun erledigt, da die Stadt finanziell mit ins Boot steigt. 16 Kinder, darunter 14 aus Hirschhorn, werden in der Einrichtung derzeit betreut. Einen ersten Vertragsentwurf zum Weiterbetrieb hatte der Trägerverein vor Wochen vorgelegt. Den musste man überarbeiten, da er baden-württembergischem Landesrecht angepasst gewesen war. Verschiedene Umsetzungen in hessisches Landesrecht seien nicht durchführbar gewesen.

Bürgermeister Oliver Berthold hatte bereits in der vorberatenden Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses vor zwei Wochen darauf hingewiesen, dass es durch die vorgeschlagenen Abrechnungsmodalitäten zu einem für den städtischen Haushalt nicht kalkulierbaren Kostenrisiko gekommen wäre, bei dem man sich zusätzlich schwer aus den geschuldeten Vertragsleistungen "herausziehen" hätte können.

Daher habe man ein Lösungsmodell entwickelt, durch das jedes in die Einrichtung aufgenommene Hirschhorner Kind mit einem "fairen" Betrag gefördert werde. Zusätzlich würden die Landesförderungen, die die Stadt für die Freistellung der über dreijährigen Kinder erhält, in entsprechender Höhe an den Verein weitergeleitet.

Die Höhe des Zuschusses orientiere sich an den Vorgaben des Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuches. So sollen ab 1. Januar 2020.227, 88 Euro je Monat an den Träger fließen, ab 1. März dann 230,81 Euro. Macht in Jahressumme fast 40 000 Euro Förderung aus. Als "saubere Sache" bezeichnete Oliver Berthold seinerzeit das so gefundene Modell, dem die Stavo nun ohne große Diskussion folgte. Nach einem Jahr soll diese Lösung "evaluiert" werden.

Die Eltern müssen als Eigenbeteiligung 70 Euro je Monat beisteuern. Je nach Kalkulationsergebnis könne die auch noch sinken. Gemäß dem Wunsch der Stadtverordnetenversammlung hat man ein Sonderkündigungsrecht für beide Parteien sowie eine Kostendeckelung in das Papier aufgenommen.

Ohne Gegenstimmen neu gefasst wurde auch die Feuerwehrsatzung. In der gibt es einige Änderungen gegenüber dem bisherigen Papier. In dem 22 Paragrafen umfassenden Werk wurden auch die Anregungen aus dem Kreis der Feuerwehrverantwortlichen berücksichtigt.

So soll es künftig zwei stellvertretende Stadtbrandinspektoren geben. Geregelt werden in der Satzung auch die Gliederung der Wehr, die Aufnahme in die Einsatzabteilung, Rechte und Pflichten der Aktiven, die Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung sowie die Gebühren. Zudem finden sich darin Angaben zur Jahreshauptversammlung, zu den Wahlen, zur persönlichen Schutzausrüstung, zur Jugendfeuerwehr und zur Kinderfeuerwehr.

Bürgermeister Oliver Berthold schlug in der Versammlung vor, den zunächst für die Verabschiedung des Haushalts 2020 vorgesehenen Termin Donnerstag, 2. April, auf Dienstag, 7. April 2020, zu verlegen. Dem folgte das Gremium einstimmig.