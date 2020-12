Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zehn Kandidaten präsentiert die CDU Hirschhorn auf ihrer Liste für die am 14. März kommenden Jahres stattfindende Wahl zur neuen Stadtverordnetenversammlung. Allerdings sind auf dieser langjährige kommunalpolitische Urgesteine wie Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß sowie die Stadträte Ursula Lischer und Willi Dreher nicht mehr zu finden.

Zur Nominierungsveranstaltung am Donnerstagabend im Bürgersaal hieß Stadtverbandsvorsitzender Lukas Hering 15 Mitglieder und Gäste willkommen. Die Christdemokraten sind die erste der in der örtlichen Stadtverordnetenversammlung vertretenen Gruppierungen, die ihre Liste beschloss. "Es war noch nie so schwer, interessierte Bürgerinnen und Bürger zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Mitmenschen zu finden, die Entscheidungen treffen und auch mittragen, wie unsere Stadt in Zukunft aussehen soll", wies Hering auf die Bewerbersuche im Vorfeld hin.

Umso dankbarer sei er den zehn Personen, die sich teilweise wieder, teilweise das erste Mal zur Kandidatur bereit erklärt hätten. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung in der aktuell laufenden Periode die Zahl der Mandatsträger für die Zukunft um zwei reduziert hat, hätten nämlich immer noch insgesamt 15 Personen auf der Liste Platz gefunden. "Wir haben viel geleistet und auch erreicht in der noch laufenden Legislaturperiode", bilanzierte Lukas Hering. Beispielhaft nannte er den Schutzschirmvertrag, bei dem man die Haushaltskonsolidierung erfüllen konnte und aus dem man mittlerweile entlassen worden sei.

Dennoch stehe auch künftig viel Arbeit an. Etwa damit, wie man Hirschhorn in Zukunft lebens- und liebenswert machen wolle. Und das in Zeiten, in denen die Kassen nicht üppig gefüllt seien. "Das und vielen anderen Fragen müssen sich die zukünftigen Stadtverordneten stellen", sagte der Vorsitzende des 25 Mitglieder umfassenden Stadtverbandes. "Hierbei wünsche ich allen stets Besonnenheit und die nötige Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen".

Unter Versammlungsleitung von Harald Heiß wurden die zehn Kandidaten zügig in geheimer Abstimmung gewählt.

Auf der CDU-Liste treten am 14. März an: Wolfgang Schilling, Lukas Hering, Anja Zobel, Michael Kessler, Steffen Laick, Christopher André, Maria Rettenmaier, Frank Köhler, Ingeborg Steinbauer und Dietmar Brummer. Für den Kreistag des Kreises Bergstraße bewirbt sich Bürgermeister Oliver Berthold auf der CDU-Liste um ein Mandat.