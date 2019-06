Direkt am Neckar, an der Slipanlage, soll es am 16. Juni wieder rund gehen. Die Vereine, darunter auch der Gewerbeverein, machen sich für Hirschhorns Gäste aus nah und fern stark, Bootsfahrten übernimmt die DLRG. Foto: privat

Hirschhorn. Am Sonntag, 16. Juni, ist es wieder soweit: Der Aktionstag Lebendiger Neckar will Gäste aus nah und fern in die Neckar-Städte locken. Auch Hirschhorn macht wieder mit und verwandelt seine Slipanlage in eine Feiermeile. Der Neckar als namengebender Schauplatz wird dabei, wenn das Wetter mitspielt, auf jede nur denkbare Weise genutzt: zu Lande - am Ufer mit dem Angebot der beteiligten Vereine und mit Musik - und zu Wasser.

Zum Ambiente, mit dem die "Neckarperle" punkten kann gehört die bezaubernde Kulisse der Burg Hirschhorn und der Altstadt mit Stadtmauer. Festgelände ist die Slipanlage, die in der übrigen Zeit von Freizeit-Skippern genutzt wird. Der FC Hirschhorn wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem Gewerbeverein und der Stadt Hirschhorn als Veranstalter auftreten.

Die Aktivitäten des Tages haben wieder einen Schwerpunkt auf dem Neckar: die DLRG lädt zu Schnuppertouren auf Einsatzbooten ein.

Ob der Neckar auch in diesem Jahr wieder zum Schwimmen einlädt, hängt vom Wetter ab. Daumendrücken ist angesagt. Die musikalische Tradition wird in diesem Jahr mit dem Frühschoppen gepflegt, den die Musikkapelle "Kleiner Odenwald Allemühl" übernimmt. Der Nachmittag wird musikalisch von Werner Schifferdecker aus Dallau gestaltet. Auch nutzen wieder etliche Hirschhorner Vereine den Tag, um sich mit einem informativen Programm zu präsentieren.

Und natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt. Der Gewerbeverein stellt Kaffee und Kuchen, der FC bietet neben Grillwürstchen oder Steaks noch andere Köstlichkeiten.

Treuer Gast auf der Slipanlage ist das "Haus der Betreuung und Pflege", das eine breite Auswahl an Hausgemachtem und Handarbeiten seiner Bewohner präsentiert.

Nicht beteiligt am Uferprogramm ist heuer der Museumsverein. Allerdings sind Interessierte eingeladen, die Langbeinsche Sammlung auch an diesem Tag zu besichtigen: das Haus im Alleeweg ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Aktionstag Lebendiger Neckar soll seinem Name also wieder alle Ehre machen in Hirschhorn. "Ab 11 Uhr geht es rund", verspricht Arnt Heilmann, Vorsitzender des Gewerbevereins. Er dankt den teilnehmenden Vereinen für ihr Engagement, denn "das erst macht den Aktionstag wirklich lebendig."

Besucher, die aus Richtung Eberbach/Mosbach oder Heidelberg kommen, können das Festgelände am Neckar kaum verfehlen. Einfach auf der L 3105/Jahnstraße am Neckar entlang in den Ort einfahren. Parkplätze gibt es entlang der Straße vor und hinter dem Festgelände. Und die S-Bahn fährt alle 30 Minuten - in beide Richtungen.