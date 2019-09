Von Wanda Irob

Hirschhorn. Christoph Garstka verleiht in Form des Malens, Schreibens und eigener musikalischer Kompositionen seiner Fantasie Ausdruck. Nach 20 Jahren des Arbeitens an seinem Buch und den dazugehörigen fotorealistischen Bleichstiftzeichnungen, wurden diese nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Freunde der Hirschhorner Altstadt stellten hierzu Garstka die Räumlichkeiten im Mitteltorturm als "L’atelier imaginaire" zur Verfügung.

Garstka, der 1968 in Hamburg geboren wurde, verbrachte seine Kindheit und Jugendzeit in Neckargerach. Nach seinem Abitur ging er zum Studium im Bereich der Vermessungstechnik nach Darmstadt, um dann ab Ende der 1990er Jahre in Münster zu leben. Doch nach 20 Jahren der Abwesenheit, zog es ihn in die Neckarregion zurück.

Während er seinen eigentlichen Beruf nur kurzzeitig ausübte, blieb er den vermutlich mitgegebenen Genen immer treu. Vater und Mutter studierten an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und führten ihren Sohn schon von frühester Zeit an ans Malen und Zeichnen heran. Beides ließ ihn nicht los, Klavier- und Keyboardspiel kam hinzu. Mit der Komposition von Musikstücken bildet für Garstka alles zusammen eine Einheit.

Die Veröffentlichung seines Buches "Die Stadt am Fluss" fand 2013 statt. Doch das Schreiben begann Garstka während seiner Studentenzeit. Der Roman spielt in der Zukunft. Er spiegelt Fantasien eines kulturellen Aufbaus, einer Renaissance 800 Jahre nach einem durch Kriege und Krankheit zerfallenen Europa. Vier Studenten begeben sich auf eine Zeitreise und landen ungeplant im Neckartal, was sich aber erst im Verlauf der Geschichte herauskristallisiert. "Der Roman spielt in dem Gebiet zwischen Zwingenberg und Hirschhorn", erzählt Garstka, "er soll eine Warnung sein. Wenn die Menschen so weitermachen wie bisher, kommt das Ende der Kultur."

Seine fotorealistischen Bilder zum Roman sind Bleistiftzeichnungen, die mit dem Computer bearbeitet wurden. Aber auch unbearbeitete Originale sind in Garstkas L’atelier imaginaire zu sehen. Vordergründig zeigen sie immer wieder dieselbe Frau, ein Model, aus der Fantasie heraus entstanden. Mal dünner, mal molliger, mal schwarz-weiß. An seinem zweiten Roman arbeitet Garska momentan. Er heißt "Westerfeld" und spielt in der Realität, aber in einer fiktiven Stadt.

Wer die Ausstellung verpasst hat, kann Christoph Garstkas Werke in Eberbach besichtigen. Dort hat er mit seinem Vater Manfred Garstka einen Ausstellungsraum "G2" in der Kellereistraße.