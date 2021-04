Und das lag nicht mal am Denkmalschutz, der sich etwa aufs Eingangsportal erstreckt. Foto: M. Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Still geworden ist’s um das ehemalige Café Schmidt in der Hirschhorner Hauptstraße. Seit über zehn Jahren ist der einst bei Bürgern wie Touristen beliebte Treffpunkt am Marktplatz geschlossen. Kaffee und Kuchen gibt’s dort schon lang nicht mehr. Investor Rolf van den Berg ersteigerte 2010 das Anwesen und wollte darin wieder Gastronomie lebendig machen.

"Da sollte ein Café mit Rösterei reinkommen", erläutert der Wahl-Hirschhorner, der schon einige Objekte in der Neckarstadt restauriert und wieder auf Vordermann gebracht hat. Erste Pläne, das Objekt nur zu sanieren, hätten bereits veranschlagte Kosten von einer dreiviertel Million Euro ergeben. Doch nach einer Bestandsaufnahme mit dem Architekten habe sich schnell gezeigt, dass eine Sanierung keinen Sinn mache, sagt van den Berg. Schon nach Öffnen der Decken habe man bemerkt, dass dort bereits früher verbautes Material vorhanden war. "Wir trafen auf alte, nummerierte Scheunenbalken". Die Tragfähigkeit der Decken sei "äußerst zweifelhaft". Also beschloss der Geschäftsmann, das Gebäude abzureißen und an gleicher Stelle ein Café mit zwei darüberliegenden Wohnungen zu errichten.

Abriss- und Neubaugenehmigung hatte er schon. Van den Berg betont dabei ausdrücklich, dass ihm der Denkmalschutz keine Steine in den Weg gelegt habe. Man habe seitens der Behörde nur Wert darauf gelegt, dass das vorhandene Eingangsportal ins neue Gebäude integriert wird. "Das konnte ich gewährleisten", versichert van den Berg.

Das immer noch dort vorhandene Schild sei übrigens eine Kopie. Das Original befinde sich im Museum. Doch der Investor stellte zuvor eine Wirtschaftlichkeitsberechnung an. Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 330 Quadratmetern hätte etwa 1,1 Millionen Euro verschlungen. Für die Wohnungen hätte er dann eine Kaltmiete von 15 Euro je Quadratmeter verlangen müssen. "Nicht umsetzbar für Hirschhorn", lautete sein Fazit, das das Aus für diese Art von Nutzung bedeutete. Der Investor überlegte sich andere Möglichkeiten und kam auf die Idee, zehn Seniorenwohnungen zu bauen. Denn etlichen nicht mehr ganz so jungen Hirschhornern sei ihr Einfamilienhaus mittlerweile zu groß. Dennoch wolle dieser Personenkreis in der Stadt, und zwar möglichst an zentraler Stelle, wohnen bleiben.

Bei dieser "Umzugslösung" wäre van den Bergs Überzeugung nach viel Wohnraum für junge Familien frei geworden, was der Stadt auch große Wertschöpfung gebracht hätte. Van den Berg entwickelte ein Konzept, für das er aber auch den daneben liegenden ehemaligen "Schwanen" gebraucht hätte und kalkulierte mit Investitionen von rund zwei Millionen Euro. Angedacht gewesen sei ein genossenschaftliches Modell, damit in den je etwa 70 Quadratmeter großen Wohnungen auch bei Wechseln wirklich nur Senioren eine Bleibe erhielten.

Mit der Stadtverwaltung habe man auch überlegt, dort "zwei bis drei Sozialwohnungen" für den betagteren Personenkreis einzurichten. Auf dem Gasthaus lastende Schulden wollte van den Berg ablösen. Die beteiligte Bank habe aber abgelehnt. Bei der folgenden Zwangsversteigerung sei er dabei gewesen, die Bank habe aber plötzlich zurückgezogen. Mittlerweile sei der frühere Gasthof wohl verkauft. An wen, wisse er aber nicht. Jedenfalls war damit auch diese Option vom Tisch.

Die dritte Überlegung zielte laut van den Berg in Richtung "Boardinghaus". So hätten im Café Schmidt zehn kleine Apartments mit einer Größe von je etwa 30 Quadratmetern, vorwiegend für Geschäftsreisende mit einer Wohndauer von weniger als einem Jahr entstehen können. Die Verwaltung hätte der Inhaber des Kartoffelhauses übernehmen können, das van den Berg vor Jahren ebenfalls aufwendig saniert hat. Dies hätte Synergieeffekte ermöglicht. Wären die Zimmer des Kartoffelhauses alle belegt, hätte man Gäste auch in den neuen Apartments unterbringen können. 2018 begann die Planung für dieses Modell, 2019 erfolgten Gespräche zur Umsetzung. "Dann kam Corona dazwischen, und die Planung war im Eimer", bedauert er.

Jetzt will van den Berg das unsanierte Objekt verkaufen, in das er seinen Worten zufolge Planungskosten von 250.000 Euro gesteckt hat.

"Am Preis liegt’s mit Sicherheit nicht", sagt er, nach seinen finanziellen Vorstellungen befragt. Der Kaufbetrag für das stark sanierungsbedürftige Objekt, um das aus Sicherheitsgründen vor einigen Wochen ein Bauzaun aufgestellt wurde, orientiere sich am Bodenrichtwert. Auch ein örtliches Maklerbüro sei schon mit der Vermarktung befasst.