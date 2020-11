Hirschhorn. (MD) In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses am Donnerstag im Bürgersaal ließ Bürgermeister Oliver Berthold die Katze aus dem Sack: Die überfällige Sanierung der Brücke Michelberg wird erheblich teurer als geplant. Statt der ursprünglich dafür vorgesehenen Kosten von 800.000 Euro kommt die Neuberechnung eines Ingenieurbüros aktuell auf 1,51 Millionen Euro. Plus Honorarkosten von 200.000 bis 250.000 Euro. Beim Begutachten der über die Bahnstrecke führenden Brücke hätten sich "erheblich mehr Schäden als gedacht" herausgestellt. So liege die Bewehrung teilweise frei und sei von Rost befallen. An verschiedenen Stellen laufe auch Wasser aus Brückenteilen. Jetzt müsse man klären, was an dem Bauwerk unbedingt gemacht werden müsse und was man "schieben" könne, so Berthold. Bis zur nächsten Sitzung der Hirschhorner Stadtverordneten soll’s dazu eine Verwaltungsvorlage geben.