Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Seit 2015 steht dem Schiffsverkehr in Hirschhorn nur die rechte Schleusenkammer zu Verfügung, in der linken wird gebaut. Und der Kran dreht sich auch in diesem Jahr weiter über der Anlage: Die ursprünglich auf zwei Jahre Bauzeit veranschlagte Grundinstandsetzung der linken Schleusenkammer wird sich damit glatt verdoppeln.

Nach Auskunft von Martin Schüle, in dessen Zuständigkeitsbereich die Maßnahme am bauverantwortlichen Amt für Neckarausbau in Heidelberg (ANH) fällt, ist jetzt mit einer Fertigstellung erst gegen Ende des zweiten Halbjahrs 2019 zu rechnen.

In die Verlängerung gehen musste diese Runderneuerung zuletzt Mitte 2017. Zu diesem Zeitpunkt waren bei den Abrissarbeiten des 60 Jahre alten Bauwerks schon weitaus mehr und größere Schäden sichtbar geworden, als von den Planern erwartet.

Die Baustelle an der linken Schleusenkammer geht in die zweite Verlängerung. Auch in diesem Jahr steht dem Schiffsverkehr nur eine Durchfahrt zur Verfügung. Foto: Jutta Biener-Drews

Die aus Beton gebauten Kammerwandflächen etwa waren so stark und großflächig verwittert, dass sie 50 Zentimeter tief abgefräst und mit einer neuen Vorsatzschale aus Beton neu aufgebaut werden mussten. Zur Absicherung der Böschung am unteren Schleusentor musste eine Spundwand errichtet werden. Das ANH gab infolgedessen als neuen Fertigstellungstermin das Jahresende 2018 an.

Jetzt also Ende 2019. Was steht noch aus? Laut Martin Schüle sind die Schleusentore jetzt in der Fertigung und werden anschließend eingebaut. Sie werden mit neuen Antrieben versehen, die Elektrotechnik für die linke Kammer wird komplett erneuert. Maßnahmen, die von Anfang an zu dieser Grundinstandsetzung und technischen Modernisierung der Schleusenkammer gehörten, jetzt aber verspätet in Angriff genommen werden. Denn Tore, Antriebe und Elektrotechnik waren teils schon so alt wie die 1959 erbaute Schleusenkammer selbst. Erreicht wird damit am Ende auch, dass künftig bis zu 135 Meter lange Schiffe in die Hirschhorner Schleuse passen.

Ob sich die ursprüngliche Auftragssumme von 4 Millionen Euro wird halten lassen, konnte Martin Schüle nicht beantworten. Aktuelle Zahlen lagen ihm bei unserer Anfrage nicht vor.