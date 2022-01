In die Zielgeraden geht mit fünfjähriger Verspätung die Sanierung der linken Schleusenkammer in Hirschhorn. Foto: Deschner

Hirschhorn. (MD) Für den Abschluss der Baumaßnahmen an der linken Schleusenkammer in Hirschhorn ist endlich Land in Sicht. "Voraussichtlich im zweiten Quartal 2022", gibt Christian Zobel, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit beim Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg, auf Nachfrage Auskunft. Das Ganze hänge aber von der "Validierung nach Maschinenbaurichtlinie" ab, schränkt er zugleich ein.

Zur Erinnerung: Seit 2015 steht der Betrieb der Ersheim zugewandten Kammer still. Nur die rechte Kammer kann seit dem Baustart nebenan im Februar 2015 noch zum Schleusen genutzt werden. Für die Grundinstandsetzung der linken Kammer waren ursprünglich zwei Jahre veranschlagt. Doch es kam anders. Nach Beginn der Baumaßnahme an der 1959 errichteten Kammer habe sich herausgestellt, dass der Bestand des alten Bauwerks schlechter als angenommen war, erläutert Zobel.

Daher habe man den Auftrag erweitern müssen. Beispielsweise waren die aus Beton bestehenden Kammerwandflächen stark und großflächig verwittert, mussten deshalb einen halben Meter tief abgefräst und mit einer neuen Vorsatzschale aus Beton neu aufgebaut werden. Um die Böschung am unteren Schleusentor abzusichern, musste eine Spundwand gebaut werden. So kam eins zum anderen. Und immer wieder gab es Zobel zufolge "Bauablaufstörungen".

Vor ziemlich genau einem Jahr wurden schließlich die beiden je 30 Tonnen schweren Torflügel des "Unterhaupts" mit einem Schwerlastkran eingehoben. Die hatte der Hirschhorner Binnenschiffer Tobias Bell mit seinem Frachtschiff "Somnium Videre" (auf Deutsch: "Träumen") von der Rosslauer Werft in Dessau an der Elbe in die "Perle des Neckartals" gebracht. Ende November vergangenen Jahres habe man am "Unterhaupt" eine sogenannte "Nassdichtprobe" durchgeführt, teilt Christian Zobel mit. Dabei sei überprüft worden, ob die Einstellungen am Tor den vertraglich vereinbarten Zustand aufweisen. Das Ergebnis sei positiv gewesen.

Geradezu explodiert sind jedoch die Kosten der Maßnahmen: Veranschlagt waren zunächst 2,6 Millionen Euro, erhöhte dann auf 4, später auf 5,6 Millionen. So landet man jetzt wohl bei 10 Millionen Euro. Die an der Schleuse seit einiger Zeit sichtbaren Planen hätten mit der Maßnahme übrigens nichts zu tun, versichert der Sprecher: "Die Planen wurden im Zuge der Brückensanierung angebracht".