Hirschhorn. (fhs) Weil der Auftrag an die Baufirma voraussichtlich erst gegen Jahresende rausgehen kann, verzögert sich der Fortgang der Sanierungsarbeiten an der Hirschhorner Wehrbrücke.

Nach Auskunft von Hessen Mobil sollen die Arbeiten und damit auch die Sperren und Umleitungsbeeinträchtigungen erst im Frühjahr 2022 statt jetzt im Oktober/November beginnen. Die bereits eingerichtete Abbiegespur B37/Brentano­straße mit vorgeschriebener Tempobremse soll aber auch ungenutzt durchgehend stehen bleiben.

Im Ausschreibungsverfahren hatten sich Verzögerungen ergeben, so dass die Beauftragung der Baufirma voraussichtlich erst gegen Ende dieses Jahres erfolgen kann.

Nach Angaben von Sprecherin Dunja Fioriti sollen die nächsten Arbeiten an der Brücke "nach derzeitiger Planung" Ende Februar/Anfang März 2022 beginnen. Zunächst wird der Verbindung Hirschhorn-Ersheim erst halbseitig gesperrt. Erst ab April 2022 würde die Wehrbrücke diesen Angaben zufolge erstmals komplett gesperrt. Insgesamt sind für den Autoverkehr fünf Komplett-Sperrzeiten mit einer Dauer von jeweils rund sechs Wochen vorgesehen.

Ursache dafür sind die Arbeiten an den Hauptträgern der Brücke mit ihren statischen Erfordernissen. Fußgänger und Radfahrer können auch während der Komplettsperrzeiten die Brücke in beide Richtungen benutzen. In den Zeiten zwischen den fünf statisch relevanten Arbeitseinheiten an den Hauptträgern können Autofahrer die Fahrbahn jeweils wieder halbseitig nutzen, müssen sich aber auf die damit verbundenen Einschränkungen einstellen.

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten an der Stahlkonstruktion ist eine Erneuerung der Fahrbahn und der Fahrbahnabdichtung auf der Brücke erforderlich. Für diese Bauarbeiten wird nochmals eine (sechste) Vollsperrung mit einer Dauer von rund drei Wochen erforderlich.

Die Umleitung während der einzelnen Vollsperrungen erfolgt über Schönbrunn/Moosbrunn und Eberbach. Die Umleitung über die Brentanostraße auf die B37 gilt lediglich für den Anliegerverkehr bis 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Außerdem wird eine Umleitung über die Brentanostraße und die Rettungszufahrt am Tunnel Hirschhorn eingerichtet. Die Abbiegespur und die Markierungen dort stehen längst. Eine Ampel mit drei Phasen wird dann den Verkehr dort regeln. Man kann in beide Fahrtrichtungen auf die Bundesstraße auffahren sowie von der Bundesstraße aus Richtung Heidelberg wie aus Richtung Eberbach nach Ersheim einbiegen.

Die gesamte Baumaßnahme wird sich über rund 26 Monate – also ab April 2022 über zwei Jahre bis Juli 2024 – erstrecken.

Der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Bürgermeister Oliver Berthold hat die Verzögerungsnotiz auf seinem Schreibtisch vorgefunden. Er sagt, er hoffe, dass die bereits vorbereitete Abbiegespur auf der B37 zumindest bis April 2022 wieder entfernt werde. Eine Nachfrage bei Hessen Mobil ergab jedoch, dass dies nicht geplant sei, so dass gelbe Markierungen sowie die herabgesetzte Geschwindigkeit bei der Tunnelfahrt jetzt weiter bestehen bleiben bis Ende der Arbeiten 2024.

Die in den 1930er Jahren erbaute Wehrbrücke weist sichtbare Korrosionsschäden auf. Um die Verkehrs- und Standsicherheit des Bauwerks dauerhaft zu gewährleisten, ist die geplante Baumaßnahme zwingend erforderlich.